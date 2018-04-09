車潮「圍城」 宜蘭餐旅生意轉衰

2018-04-09 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭縣報導



2015年宜蘭礁溪大塞車。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雪隧打通了宜蘭聯外交通的任督二脈，旅宿餐飲的營業家數與產值逐年攀升，出現一片榮景；未料，二○一五年元旦連假開始，雪隧一再在假期出現塞車，把遊客塞怕了，從此旅宿業的營業產值翻轉直下，迄今仍不見好轉。

二○○六年雪山隧道通車，宜蘭各行各業一片欣欣向榮，飯店、民宿、餐飲一家家開張或擴店，網路名店前大排長龍，觀光產值達到高峰。

但二○一五年元旦連假，龐大車潮塞爆宜蘭，最繁榮的礁溪市區塞到動彈不得，車潮圍城，國道客運從羅東到台北竟開了七個多小時，比平常多五小時；旅客擔心回程又塞，紛紛提早結束遊程北返；從此，塞車成了宜蘭觀光隱憂。

隔年元旦連假，遊客卻明顯減少，感受最敏銳的旅宿業者直言「生意沒有以前好」。數字會說話，民宿業統計二○一四年營運約四億九千萬元，二○一六年掉到只剩二億七千萬元。

宜蘭縣鄉村民宿發展協會前理事長林佳民指出，宜蘭從那次大塞車後各旅宿生意就不好，去年很慘，今年農曆年很多民宿業者的住房沒有滿，由於國旅市場消費不見，今年業績也不會好。

至於近年來蓬勃發展的觀光工廠，不斷有業者投入這個領域，營業家數成長，卻稀釋每家業者的營收，全縣整體產值也下滑，二○一五年產值七億多，二○一六年只有五億六千萬元。

亞典蛋糕密碼館是縣內屬一屬二的觀光工廠，曾經入選全台觀光工廠人氣前十名。店長賴約凱表示，二○一五、二○一六年的營業都下降百分之十五，塞車對於觀光旅宿業影響真的很大。