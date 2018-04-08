國道恢復順暢 國5北上高乘載提前於晚間7點結束

2018-04-08 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天是清明節連續假期最後1天，高公局指出，上午國道全線行車大致順暢。16時起西部國道國1北上北斗-員林短暫出現壅塞，國6西向0.2公里(舊正-霧峰系統路段)於16時17分發生2小客車與3大客車追撞事故佔外車道，回堵4公里，已於17點10分排除，目前各路段大致行車順暢。