即將收假 中午國道車潮現

2018-04-08 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



清明連假最後一天，早上國道一號高速公路中部路段都一路順暢，時速維持在100公里以上，但接近中午，北上車流開始湧現，從埔鹽系統交流道到員林路段，中午時已經降到60公里左右。