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即將收假 中午國道車潮現

2018-04-08 12:51聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

清明連假最後一天，早上國道一號高速公路中部路段都一路順暢，時速維持在100公里以上，但接近中午，北上車流開始湧現，從埔鹽系統交流道到員林路段，中午時已經降到60公里左右。

國道三隊交通組組長賴協俊表示，通常假期越長，最後一天通常不太會塞車，「因為許多人都已經提早回到居住地，車流提早被分散」，因此樂觀認為今天平常最容易塞車的彰化到西螺路段應該可以整天保持暢通。

清明連假最後一天，國道一號中山高速公路員林交流道北上路段開始出現車潮。記者凌筠婷...
清明連假最後一天，國道一號中山高速公路員林交流道北上路段開始出現車潮。記者凌筠婷／攝影
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清明連假最後一天，國道一號中山高速公路員林交流道北上路段開始出現車潮。記者凌筠婷...
清明連假最後一天，國道一號中山高速公路員林交流道北上路段開始出現車潮。記者凌筠婷／攝影
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塞車國道連假
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