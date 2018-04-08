清明連假首日為何塞爆？ 高公局：車流高、事故多

今天是清明連假最後一天，交通疏導措施嚴陣以待，以避免再度大塞車。上午國五北上車流順暢，預計下午會出現較多車潮。 記者黃義書╱攝影 分享 facebook 今天是清明連假最後一天，交通部高公局表示，早上整個國道都滿順暢，國五北上車子較多，但時速都可維持在80公里左右，下午湧入北返車潮後，壅塞路段包含國一西螺到埔鹽，國五宜蘭到坪林，預計傍晚6、7時可舒緩。

高公局也指出，清明節連假截至昨天為止，4天初步統計國道事故發生607件，估計至少造成千餘輛車受損，也造成塞車。

高公局表示，連假首日國5南下通過雪隧車輛共5萬2531輛車，創歷史新高紀錄（南下歷史最高紀錄為104年元旦5萬1416輛），當日國5南向也陸續有事故發生，上午並有2件事故占用2車道，在交通需求甚高期間發生交通事故，對交通的影響雪上加霜。

其中第1天發生157件，較去年清明節連假第1天增加34件，尤其當天上午8時至12時國1楊梅-新竹路段每小時發生1件，在國道趨近飽和流量下，一旦發生事故，路段容量會大幅折減，對國道車流運作及其他用路人權益影響很大。

高公局說，4月5日至7日每日分別發生92件、74件及48件事故，與連假第一天相較大幅減少，第三天交通狀況即較第一天穩定許多。

高公局也分析昨日4月7日北上交通量為63.7百萬車公里，與去年清明連假同為收假前1日（4月3日）的63.8百萬車公里相當，只是因為昨日發生48件交通事故，較去年收假前1日的92件大幅減少44件，因此昨日交通狀況較去年同期順暢。