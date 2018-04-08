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連假塞車交通部如何神解套 學者：這三招砍掉重練

2018-04-08 12:18聯合報 記者何定照╱即時報導

清明連續假期，國道湧進大量車流，甚至造成大塞車。本報資料照
清明連續假期，國道湧進大量車流，甚至造成大塞車。本報資料照
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今年清明連假首日史上最塞，交通部高速公路局稱是因車流創新高、交通事故多。逢甲大學運輸與物流系副教授李克聰表示，許多狀況其實都可透過事先防範、事發調整來改變，像發生事故時，交通部理應別再「開放路肩」，否則只會讓救難更難、車流更塞，呼籲交通部別再重複用老招。

李克聰感嘆，交通部十幾年來的措施都是那幾套，認為交通部實在該重新評估這幾套老招，若發現沒用、民眾的遵循率不高，就該砍掉重練，並大方公布歷來調整措施的影響評估，接受公開檢視，這樣才能淬鍊出最有效的應對措施。

李克聰舉例，交通部每次道路容量不夠，就開放路肩，但清明連假首日事故比平常多三成，就該做應變調控，因為車子若繼續通行，吊離事故車的吊車等就進不來，事故難以處理，車子當然繼續塞。

李克聰也指出，交通部若要減少車流、刺激民眾搭乘大眾運輸系統，不妨採取美國措施，在一定路段及時間，路肩只開放給大客車，這樣民眾看到大客車可優先通過，感受就會很強，不會再堅持開小客車。

李克聰說，又以車流多來說，交通部每次都說要實施高乘載，但就之前一項數據顯示，連假出遊的車有78%都符合高乘載定義，其實根本無須另花時間和人力做人工檢視，交通部又何必非做高乘載不可？他建議，交通部必須先知道高乘載占的總量比例，再做政策，才更有意義。

交通部逢塞必用的匝道儀控措施，李克聰也認為有調整必要。他說匝道儀控是在入口匝道設置交通號誌調節進入車流量，但實施前提是要有替代道路，民眾才能選擇走其他路，但台灣不像國外的高架道下有替代道路，而是除了建國南北路高架橋外，都沒有替代道路。如此每一實施匝道儀控，國道雖然較順暢，但地方道路塞成一團，民眾開車感受都是從出門起算起，就還是會覺得一直塞。

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