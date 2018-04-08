收假日避塞車 多走替代道路

2018-04-08 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部公路總局表示，針對連續假期間省道周邊易發生壅塞之路段及重要觀光景點，已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，請民眾多利用省道即時交通資訊APP 查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。

截至今天上午11點，除台9線礁溪路北上往國道5號方向外側車道，因頭城交流道匝道儀控車輛較多外，其餘公路總局轄管路段車流正常，路況資訊已登載警廣VPN、CMS、移動式CMS車及省道即時交通網跑馬燈，並每30分鐘更新旅行時間提醒用路人多利用替代道路。

公路總局說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，這次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於4月3日0時起至4月8日24時止，推出平均八五折的優惠，另外，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線及臺鐵，除臺北巿政府轄管之巿區公車外，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（21元）或市區客運一段票免費措施，清明連假還實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠(共32條路線)，以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局協調客運業者視人潮機動增班，自4月3日起至昨日(4/7)24時止，西部國道客運共計行駛5萬4,565班次，疏運118萬9,082人；國道5號客運路線共計行駛9,505班次，疏運18萬4,793人。實施優惠的路線共計行駛3萬1,849班次，疏運62萬8,495人。

公路總局再次呼籲，連續假期出門旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段;另相關資訊請上公路總局網站(www.thb.gov.tw)「107年清明假期疏運」專區及各客運公司網站查詢。