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清明假期尾聲 交通部：昨天交通狀況比去年同期順暢

2018-04-08 11:03聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

清明連續假期，國道湧進大量車流。本報資料照
清明連續假期，國道湧進大量車流。本報資料照
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今天是清明連假最後一天，交通部高公局表示，早上整個國道都滿順暢，國五北上車子較多，但時速都可維持在80公里左右。下午3點後將湧入北返車潮，壅塞路段包含國一西螺到埔鹽，國五宜蘭到坪林，預計下午6、7點就可舒緩。

高公局也分析昨日4月7日北上交通量為63.7百萬車公里，與去年清明連假同為收假前1日（4月3日）的63.8百萬車公里相當，只是因為昨日發生48件交通事故，較去年收假前1日的92件大幅減少44件，因此昨日交通狀況較去年同期更為順暢。

高公局表示，今天是收假日，但因為很多車子都已在前兩天陸續北返，分散車潮，目前國道整體都蠻順暢。至於今天下午的壅塞狀況，包括國一西螺到埔鹽北上，和國五頭城至坪林，下午3點以後的車子會比較多，預計下午6、7點就可以紓解。

另國6西向東草屯-舊正-霧峰系統為易壅塞路段，建議民眾可改駛替代道路，由國6舊正交流道駛出後，經中118鄉道（北岸路）西行接台63，可往北至台中地區，或由國3中投交流道再續北上。

此外，高公局指出，清明節連假截至昨天（4月7日）為止共4天，初步統計國道事故件數已發生607件，估計至少造成千餘輛車受損。

其中第1天發生157件，較去年清明節連假第1天增加34件，尤其當天上午8時至12時國1楊梅-新竹路段每小時發生1件，在國道趨近飽和流量下，一旦發生事故，路段容量會大幅折減，對國道車流運作及其他用路人權益影響很大；4月5日至7日每日則分別發生92件、74件及48件事故，與第1天相較大幅減少，因此該3天交通狀況即較第1天穩定許多。

高公局表示，連假首日國5南下通過雪隧車輛共5萬2531輛車，創歷史新高紀錄（南下歷史最高紀錄為104年元旦5萬1416輛），當日國5南向也陸續有事故發生，上午並有2件事故占用2車道，在交通需求甚高期間發生交通事故，對交通的影響雪上加霜。

高公局呼籲，行駛國道務必千萬小心駕駛、勿疲勞駕駛、勿任意變換車道並注意前方路況，避免影響假期返鄉及旅遊興致。

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