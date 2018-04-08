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清明連假收假，交通疏導措施嚴陣以待

2018-04-08 10:53聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

因清明連假首日國道塞爆，惹民怨。今天連假最後一天，加上各地天氣將放晴，交通疏導措施嚴陣以待，避免再度大塞車。上午國五北上車流順暢，預計下午會出現較多車潮。

上午國五車流順暢，未見大量車潮。記者黃義書/攝影
上午國五車流順暢，未見大量車潮。記者黃義書/攝影
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上午國五車流順暢，未見大量車潮。記者黃義書/攝影
上午國五車流順暢，未見大量車潮。記者黃義書/攝影
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連假塞車國道
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