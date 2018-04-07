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國道北返 高公局：避壅塞路段或明早10時前再出發

2018-04-07 14:30聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天清明節假期第4天，高公局說，昨天全日總延車公里為120百萬車公里，為平日(87百萬車公里)之1.4倍；本日0-5時平均總延車公里為6.8百萬車公里，為平日(3.7百萬車公里)之1.8倍，截至上午12時，國道全線總延車公里為39百萬車公里，預估今天交通量為123百萬車公里。

高公局說，今天上午西部國道除國1南下湖口-竹北、國3南下土城-樹林路段受事故影響壅塞回堵，其餘路段大致行車順暢。國5南下部大致行車順暢，北上部分自10時起湧現車流，頭城-坪林路段出現壅塞，高公局上午10時前啟動國5北上各入口匝道儀控、宜蘭-頭城路段開放路肩供大客車通行及主線儀控措施，建議北返用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。

高公局預估，下午2時起西部國道開始出現北返車流，預估國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-豐原、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、國3北上竹山-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、龍潭-鶯歌系統及路段將較為壅塞。建議欲行駛國道北返之民眾避開前述壅塞路段及時段，或可安排明天上午10時前再出發。另國6西向東草屯-舊正-霧峰系統為易壅塞路段，建議民眾可改駛替代道路，由舊正駛出後，經縣道118、台63至台中地區，或改由中投交流道上國3。

預估國5北上車流將至深夜方逐漸紓解，下午將實施國5北上高乘載管制，時間調整為14-21時(提早1小時開始，延後1小時結束)，提醒今日下午北上用路人注意。另高公局說，已完成國5藍牙交通資訊推播系統第2階段建置，可主動推播國5事件訊息、旅行時間資訊及管制訊息，用路人可多加下載使用以掌握國5北上路況資訊。

高公局呼籲用路人，為免連假在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具；另假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形；於國道行駛途中，因連假期間交通量大，壅塞在所難免，請務必小心駕駛，以免發生事故延誤行程。高公局建議用路人出門前先上網透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，出門後隨時收聽警廣掌握即時路況，或請同車親友利用本局1968網站或App查詢最新國道路況，選擇適當行車路線。

國3南向38.2公里內線，今天上午有1輛自小客車翻覆事故，該路段回堵3公里。記者...
國3南向38.2公里內線，今天上午有1輛自小客車翻覆事故，該路段回堵3公里。記者袁志豪／翻攝
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