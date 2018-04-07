北返車潮湧現！ 高公局估下午八個瓶頸路段最塞

2018-04-07 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國道1號竹北路段發生火燒車造成壅塞。圖／翻攝自高公局網站 分享 facebook 清明連假前幾日天氣狀況不錯，吸引許多民眾外出遊玩，今天早上國道大致順暢，因事故造成國道1號南下竹北路段回堵近4公里，高公局預估從下午2時至晚上9時，包括國一西螺至埔鹽系統、南屯到台中系統、銅鑼至頭屋，國三北上竹山至中興、草屯至霧峰、沙鹿至大甲，大山至香山路段及國五宜蘭至坪林等路段的北上，會有車多壅塞出現。

為了紓解此波車潮，高公局包括加強儀道匝控、高乘載管制，如原訂今天下午3時至晚上8時在國道5號實施高乘載管制，擴大延長為下午2時至晚上9時。

高公局科長賴建宇表示，今天早上國道一路順暢，僅因竹北路段發生火燒車造成回堵近4公里，預估從今天下午2時起多個路段會有車多的情形，估計晚上9時才會紓解。他也建議，民眾使用國道6號時可以多加利用替代道路。

高公局也呼籲用路人，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，並在上路前透過App或是國道路況等方式，並切勿疲勞駕駛。

公路總局副總工程司陳進發也說，目前僅有台9線礁溪路段北上外側車道往國道5號方向車多外，其餘公路情況尚屬平穩，今天下午蘇花改可能有北返人潮，目前公路總局也嚴密監控，呼籲民眾可以盡早北返。