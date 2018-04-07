雪隧回堵！今天難逃要跨夜塞車 持續擴大高乘載

2018-04-07 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



清明連假倒數第二天，國五今天一早就車多壅塞，高速公路局坪林行控中心指出，南下路段清晨6點在1.9公里的南港與石碇間路段，有小客車與貨車車禍，造成封路1小時與回堵，上午近7點排除與恢復，車流順暢，平均車速可達80公里。

不過，北上路段因車潮湧現，昨天白天塞到今天凌晨1點才緩解，但今天上午8點起，車流明顯增多，行控中心在8點25分即啟動頭城與宜蘭、羅東、蘇澳匝道儀控管制，稍後將開放客運行駛宜蘭到頭城間路肩。

因車流持續湧現，雪山隧道南口在今天上午9點回堵1公里，坪林行控中心表示，國五昨天南下北上共7.3萬輛次，其中北上近4萬輛次，依連假統計與觀察，還有很多車輛在花蓮與宜蘭，這些車流上路，必定造成壅塞，今天預估，還是難逃塞到半夜，跨夜到凌晨。

坪林行控中心提醒，今明兩天的下午2點到晚上9點有高乘載管制，用路人要注意。

另外，蘇花改昨天塞，全日車流量達1萬9484輛次，其中北上為1萬2478輛次、南下為7006輛次，北返車流湧現，南澳至東澳路段車流量高，今天上午則順暢，但預估車潮會逐漸增加。