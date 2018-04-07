收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

清明連續假期，國道湧進大量車流，甚至造成大塞車，國道中部路段在休假首日就發生30多件追撞事故，其中不乏是駕駛人疲勞駕駛、精神不濟的因素。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

今年清明節5天連假，許多民眾開車返鄉、出遊，放假首日國道不少路段大塞車，光中部地區就發生30多件追撞車禍。有些肇事人事後不願承認，但分析多是疲勞駕駛、精神不濟，疏於注意車前狀況釀禍。

開車前充分睡眠是保命不二法門，國道10個服務區有設「駕駛人休息室」可多利用；國外還有研究，「假裝吃牛肉」也有助刺激神經提神。

台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，去年3月在國道5號南下接國道3號轉彎處翻落邊坡，造成32人死亡，12人受傷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

•蝶戀花大車禍 有無疲勞駕駛引論戰

蝶戀花旅行社遊覽車去年2月在國道5號南港系統交流道翻覆，造成33死11傷慘劇，各方都指向司機疲勞駕駛造成，但因肇事司機死亡，無具體事證可證明是司機疲勞駕駛，最後檢方無從追究。

前年228連續假期在湖口路段，也曾發生大客車追撞自小客車車禍，造成出遊的小客車父子1死1傷。事後國道警察調閱大客車車上監視器發現，大客車駕駛不僅眼神有點渙散，行車時還不斷抓自己脖子，看起來很累。

目擊者說，肇事大客車像完全沒煞車就撞上小客車，但大客車司機說，前一晚從台南開車到台北，大約睡了5小時，早上再從台北開車南下，發現狀況踩煞車已來不及。國道警察說，疲勞駕駛通常反應會變慢，有時慢上1、2秒來不及反應，就直接撞上去。

去年11月間，一輛營業大貨車疑因司機疲勞駕駛，衝下中山高花壇戰備道邊坡，車子翻覆，貨物散落滿地，司機受傷送醫。 圖／國道警察第三大隊提供 分享 facebook

•只睡4小時 車禍機率增加10倍

疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因前幾名，國外研究，駕駛如果只睡4小時就開車，發生車禍機率提升10倍。彰化秀傳醫院急診部主任黃炳文也指出，還有國外研究指常疲勞駕駛者，比一般人出車禍比例高二到三成。

避免疲勞駕駛，首先要有充足的睡眠。黃炳文說，長途或長時間開車，要有固定休息時間，最好開1小時休息10分鐘或兩小時休息20分鐘。他觀察約有八成車禍，是開車沒有人陪伴，如果有人陪伴講話或注意路況，藉由互動、提醒，比較不會打瞌睡。

大客車及大貨車職業大司機疲勞駕駛危害性更大，目前許多車型都配有駕駛疲勞提醒系統，當系統出現警示時，表示駕駛需要停車休息；有的汽車車椅上，會裝置按摩功能配備，刺激一下來提振精神。

開車時，多喝開水、茶飲或咖啡，多少可以驅走瞌睡蟲。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

•怎麼趕走瞌睡蟲 國外研究：假裝吃牛肉

如果上路了，瞌睡蟲上身怎麼辦？黃炳文說，多喝水有助於舒緩疲勞，可事先準備2、3000CC的白開水，藉由反覆喝水動作，達到提神效果，若喝有刺激性的茶、咖啡，效果會更好

口腔咀嚼也有助於提振精神，除了零食，黃炳文說，像美國、日本還開發許多類型口香糖，受駕駛人廣泛使用，辛嗆口味更好。國人愛嚼食檳榔也是同樣道理，但檳榔危害人體健康，並不建議。

黃炳文說，國外也有研究很有意思，如開車想睡覺，可以模擬大啖牛肉的動作，左右反覆做，刺激神經。此外，車上放音樂、聽廣播也有助於減緩開車疲勞，尤其聽廣播有互動效果，多少可以驅走瞌睡蟲；還有很多駕駛人會擦綠油精、白花油等提神醒腦。

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•忽快忽慢、壓貓眼石……你累了嗎？

國道警察第3大隊表示，國道疲勞駕駛很多，但要達到法定裁罰標準較難，因依據道路交通管理處罰條例規定，連續駕車超過8小時足以影響安全駕駛，可處1200元~2400元罰鍰，但要舉證連續駕駛8小時的情況很少。

國道3隊督察組組長梅賢齊說，國道警察經常以駕駛的行車「狀況」，判斷有無疲勞駕駛情況，例如看到車輛一直在壓地上反光貓眼石，或是忽快忽慢踩煞車，可能就會把駕駛攔下，看他是不是太疲勞，造成行車很不穩定，並請他先進服務區休息一下，再繼續上路。

•國道「駕駛人休息室」 躺一下保平安

梅賢齊說，為避免高速公路用路人疲勞駕駛，現在國道有10個服務區設「駕駛人休息室」，免費提供駕駛人使用，除有床可躺還有提供沖澡服務。駕駛人真覺得累，最好還是到休息站小睡個半小時，不要硬撐，休息一下再上路，才能真正確保行車安全。