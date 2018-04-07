親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

駕駛去哪？BMW跑車突陷火海 警消急滅火車裡卻沒人

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

2018-04-07 10:00聯合報 記者劉明岩林宛諭／報導

清明連續假期，國道湧進大量車流，甚至造成大塞車，國道中部路段在休假首日就發生30...
清明連續假期，國道湧進大量車流，甚至造成大塞車，國道中部路段在休假首日就發生30多件追撞事故，其中不乏是駕駛人疲勞駕駛、精神不濟的因素。 記者劉明岩／攝影
分享

今年清明節5天連假，許多民眾開車返鄉、出遊，放假首日國道不少路段大塞車，光中部地區就發生30多件追撞車禍。有些肇事人事後不願承認，但分析多是疲勞駕駛、精神不濟，疏於注意車前狀況釀禍。

開車前充分睡眠是保命不二法門，國道10個服務區有設「駕駛人休息室」可多利用；國外還有研究，「假裝吃牛肉」也有助刺激神經提神。

台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，去年3月在國道5號南下接國道3號轉彎處翻落邊坡，造成...
台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，去年3月在國道5號南下接國道3號轉彎處翻落邊坡，造成32人死亡，12人受傷。 圖／聯合報系資料照片
分享

•蝶戀花大車禍 有無疲勞駕駛引論戰

蝶戀花旅行社遊覽車去年2月在國道5號南港系統交流道翻覆，造成33死11傷慘劇，各方都指向司機疲勞駕駛造成，但因肇事司機死亡，無具體事證可證明是司機疲勞駕駛，最後檢方無從追究。

前年228連續假期在湖口路段，也曾發生大客車追撞自小客車車禍，造成出遊的小客車父子1死1傷。事後國道警察調閱大客車車上監視器發現，大客車駕駛不僅眼神有點渙散，行車時還不斷抓自己脖子，看起來很累。

目擊者說，肇事大客車像完全沒煞車就撞上小客車，但大客車司機說，前一晚從台南開車到台北，大約睡了5小時，早上再從台北開車南下，發現狀況踩煞車已來不及。國道警察說，疲勞駕駛通常反應會變慢，有時慢上1、2秒來不及反應，就直接撞上去。

去年11月間，一輛營業大貨車疑因司機疲勞駕駛，衝下中山高花壇戰備道邊坡，車子翻覆...
去年11月間，一輛營業大貨車疑因司機疲勞駕駛，衝下中山高花壇戰備道邊坡，車子翻覆，貨物散落滿地，司機受傷送醫。 圖／國道警察第三大隊提供
分享

•只睡4小時 車禍機率增加10倍

疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因前幾名，國外研究，駕駛如果只睡4小時就開車，發生車禍機率提升10倍。彰化秀傳醫院急診部主任黃炳文也指出，還有國外研究指常疲勞駕駛者，比一般人出車禍比例高二到三成。

避免疲勞駕駛，首先要有充足的睡眠。黃炳文說，長途或長時間開車，要有固定休息時間，最好開1小時休息10分鐘或兩小時休息20分鐘。他觀察約有八成車禍，是開車沒有人陪伴，如果有人陪伴講話或注意路況，藉由互動、提醒，比較不會打瞌睡。

大客車及大貨車職業大司機疲勞駕駛危害性更大，目前許多車型都配有駕駛疲勞提醒系統，當系統出現警示時，表示駕駛需要停車休息；有的汽車車椅上，會裝置按摩功能配備，刺激一下來提振精神。

開車時，多喝開水、茶飲或咖啡，多少可以驅走瞌睡蟲。 記者劉明岩／攝影
開車時，多喝開水、茶飲或咖啡，多少可以驅走瞌睡蟲。 記者劉明岩／攝影
分享

•怎麼趕走瞌睡蟲 國外研究：假裝吃牛肉

如果上路了，瞌睡蟲上身怎麼辦？黃炳文說，多喝水有助於舒緩疲勞，可事先準備2、3000CC的白開水，藉由反覆喝水動作，達到提神效果，若喝有刺激性的茶、咖啡，效果會更好

口腔咀嚼也有助於提振精神，除了零食，黃炳文說，像美國、日本還開發許多類型口香糖，受駕駛人廣泛使用，辛嗆口味更好。國人愛嚼食檳榔也是同樣道理，但檳榔危害人體健康，並不建議。

黃炳文說，國外也有研究很有意思，如開車想睡覺，可以模擬大啖牛肉的動作，左右反覆做，刺激神經。此外，車上放音樂、聽廣播也有助於減緩開車疲勞，尤其聽廣播有互動效果，多少可以驅走瞌睡蟲；還有很多駕駛人會擦綠油精、白花油等提神醒腦。

分享

•忽快忽慢、壓貓眼石……你累了嗎？

國道警察第3大隊表示，國道疲勞駕駛很多，但要達到法定裁罰標準較難，因依據道路交通管理處罰條例規定，連續駕車超過8小時足以影響安全駕駛，可處1200元~2400元罰鍰，但要舉證連續駕駛8小時的情況很少。

國道3隊督察組組長梅賢齊說，國道警察經常以駕駛的行車「狀況」，判斷有無疲勞駕駛情況，例如看到車輛一直在壓地上反光貓眼石，或是忽快忽慢踩煞車，可能就會把駕駛攔下，看他是不是太疲勞，造成行車很不穩定，並請他先進服務區休息一下，再繼續上路。

•國道「駕駛人休息室」 躺一下保平安

梅賢齊說，為避免高速公路用路人疲勞駕駛，現在國道有10個服務區設「駕駛人休息室」，免費提供駕駛人使用，除有床可躺還有提供沖澡服務。駕駛人真覺得累，最好還是到休息站小睡個半小時，不要硬撐，休息一下再上路，才能真正確保行車安全。

清水服務區的駕駛人休息室堪稱五星級設備，有舒眠床還有配合星座的音樂。 圖／聯合報...
清水服務區的駕駛人休息室堪稱五星級設備，有舒眠床還有配合星座的音樂。 圖／聯合報系資料照片
分享

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

今北返最大量 上午10點前上路避車潮

2018-04-07 00:25

雪隧回堵！今天難逃要跨夜塞車 持續擴大高乘載

2018-04-07 10:12

雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急

2018-04-06 16:58

南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉

2018-04-06 15:14

連假第3天 午後2時國道北返現車潮

2018-04-06 13:49

國5北返車潮湧現 高公局建議改走濱海或北宜

2018-04-06 13:46

南迴公路有車禍！ 南北大回堵逾1公里

2018-04-06 13:44

國5北向雪隧回堵3公里 下午2時高乘載

2018-04-06 13:30

用路人注意！國5下午2時北上高乘載至晚上9時

2018-04-06 13:10

蘇花改車流順暢 估7日中午過後現車潮

2018-04-06 12:26

用路人苦惱！明後天怎麼從宜花再塞車回台北？

2018-04-06 12:23

國1與台86公路台南路段頻塞車 駕駛人怨聲載道

2018-04-06 11:28

雪隧開始堵了！ 今天恐會塞到半夜甚至明天凌晨

2018-04-06 10:39

國5北上將從下午3點塞至深夜 建議改走濱海或北宜

2018-04-06 10:28

連假第3日出遊北返 國道可能南北都塞

2018-04-06 08:52
看更多

熱門文章

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31

贏了初選 侯友宜：為韓國瑜加油

2018-04-06 12:40

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

侯友宜勝出 葉毓蘭預言會有人格毀滅戰

2018-04-06 10:46

影／藍營新北市長初選落敗 周錫瑋認輸籲團結

2018-04-06 12:21

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

反制敵軍登陸艇衝進陣地 淡水水上機場部署反登陸工事

2018-04-06 13:26

南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉

2018-04-06 15:14

評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38

侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎

2018-04-06 14:13

侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選

2018-04-06 17:06

侯友宜出線 新北市議會國民黨團力挺

2018-04-06 11:35

侯友宜勝出 新北民進黨：有的問題不能再回避

2018-04-06 10:36

雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急

2018-04-06 16:58

金介壽落敗 質疑初選民調電訪員有問題

2018-04-06 11:45

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

侯友宜：從新北市重新打造讓民眾信賴的國民黨

2018-04-06 12:39

侯友宜勝出 周錫瑋支持者：不公平

2018-04-06 11:05

國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會

2018-04-06 15:36

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

影／初選公布 侯友宜代表國民黨征戰新北市長

2018-04-06 11:21

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

國1與台86公路台南路段頻塞車 駕駛人怨聲載道

2018-04-06 11:28

國5北向雪隧回堵3公里 下午2時高乘載

2018-04-06 13:30

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top