南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉

2018-04-06 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



有駕駛說：「連假南迴公路遇到車禍，就祈禱是小意外」快速排除、快速通行，不然會等到瘋掉。本報資料照片 分享 facebook 南迴公路拓寬工程因台東部分路段都已陸續完工，使得今年春節連假和清明連假車流都可保持暢通，就算遇到尖峰車潮，雖行車超速度會慢下來，但仍可向前行進，而最讓用路人擔心的不是車潮湧入，而是「交通事故」的發生，因為一旦發生了，在沒有任何替代道路的情況下，只能乖乖停等，好時1個小時，壞時3個小時，要是適逢連假車潮，會等到瘋掉！有駕駛說：「連假南迴公路遇到車禍，就祈禱是小意外」。

「我等過最久快5個小時！」張姓貨車司機說，碰到連續假期開在南迴公路上，只要遇到車禍，就祈禱是小意外，事故排除快，自然就不用等太久，頂多30分鐘到1個小時，不過，只要是重大車禍，那就真的會瘋掉！尤其在道路沒拓寬前，一等可能半天，他就曾在3年前的春節連假一樣碰到對撞車禍，就塞在車陣快5個小時，車子還差一點等到沒油。

另也有吳姓駕駛表示，遇到連假南迴車潮塞車很正常，但最起碼還是可以往前走，最怕就是剛好遇到車禍，那真的不只是塞車形容，而是變成回堵好幾公里的停車場，去年金崙段一起小擦撞，南北就回堵快5公里，很多人等得不耐煩，只好調車頭，沒辦法誰叫南迴只有一條公路呢！