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南迴公路有車禍！ 南北大回堵逾1公里

2018-04-06 13:44聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東南迴公路408公里新松高架橋上今中午12點半發生摩托車與自小客車擦撞意外，雖未造成重大人員傷亡，不過，因適逢清明連續假期，車流相當多，造成南北雙向車輛大回堵約1公里多，有用路人等了30分鐘，車子目前仍幾乎是靜止狀態。

目前警方已處理中，並呼籲用路人耐心等待，務必遵守現場交通指揮。

台東南迴公路408公里新松高架橋中午發生交通事故，造成南北雙向車輛大回堵。圖／翻...
台東南迴公路408公里新松高架橋中午發生交通事故，造成南北雙向車輛大回堵。圖／翻攝自台東災害臉書通報
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台東南迴公路連續假期
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