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用路人注意！國5下午2時北上高乘載至晚上9時

2018-04-06 13:10聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天上午11時16分，國1南向336.7公里處，發生3輛自小客車追撞，造成回堵2...
今天上午11時16分，國1南向336.7公里處，發生3輛自小客車追撞，造成回堵2公里。圖／高公局提供
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今天是清明節假期第3天，高公局說，昨天全日總延車公里為120百萬車公里，為平日(87百萬車公里)之1.4倍；今天0-5時平均總延車公里為6.2百萬車公里，為平日(3.7百萬車公里)之1.7倍，截至上午12時，國道全線總延車公里為46百萬車公里，預估本日交通量為127百萬車公里。

今天上午西部國1南下湖口-新竹、北上內湖-汐止、國3南下土城-樹林、烏日-霧峰路段車流量較大，其餘路段大致行車順暢。

國5南下部分於上午6時啟動南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控，7-12時實施高乘載管制，南下主線大致行車順暢。

至於國5北上部分，高公局說，陸續啟動國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道儀控、宜蘭-頭城路段外側機動開放路肩供大客車通行及主線儀控措施，請北返用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。

高公局預估，下午2時起西部國道將出現北返車流，國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-豐原、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、國3北上龍潭-鶯歌系統及竹山-霧峰路段較為壅塞。另國5北上車流將於中午持續增加，至深夜逐漸紓解，下午將實施國5北上高乘載管制，時間調整為下午2時至晚上9時(提早1小時開始，延後1小時結束)，提醒今天下午北上用路人注意。

高公局說，今天上午11時16分，國1南向336.7公里3小車追撞，回堵2公里，影響國道車流順暢，故仍請用路人注意行車安全。

高公局呼籲用路人，為免連假在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具；另假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形；於國道行駛途中，因連假期間交通量大，壅塞在所難免，請務必小心駕駛，以免發生事故延誤行程。高公局建議用路人出門前先上網透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，出門後隨時收聽警廣掌握即時路況，或請同車親友利用本局1968網站或App查詢最新國道路況，選擇適當行車路線。

國道高乘載管制連假
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