國5北返車潮湧現 高公局建議改走濱海或北宜

2018-04-06 13:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



圖為昨天國五南下被大量車潮塞爆。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

今天是清明連假第三天，高公局表示，上午南下國一在新竹楊梅至湖口路段、三鶯至大溪路段、台中至霧峰路段車多，上午國五南下實施高乘載管制，車流量尚屬順暢，下午3時至12時國五北返車潮湧現，建議可改走濱海公路或北宜公路。

交通部針對國道5號宜蘭、花蓮地區北返車潮，北向高乘載管制時段調整為下午2至9時。國道中、北部路肩開放時段提早下午1時實施，開放路段包括國1新竹公道五路至竹北、竹北至湖口服務區、湖口至高架道路楊梅端。國3北向南投服務區南投、中港系統大甲、龍潭至大溪、原龍潭收費站至龍潭、竹林至關西北上、寶山爬坡道終點至竹林。南部路段是上午8時至下午1時國一北向大灣至永康及楠梓至岡山，也會在下午3時至7時南向高科至岡山。

高公局科長莊國欽表示，目前預估北上車潮，將從今天下午湧現，包括國一北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原及新竹至湖口路段會有車多的狀況，國三約5時左右，龍潭至鶯歌、竹山至霧峰等路段國三北上有塞車情況。

莊國欽說，今天國五北上下午2時至9時，實施高乘載管制，預估北上車潮將於下午3時至12時出現車多壅塞情況，由於今天國五塞車時段較長，建議民眾改走北宜公路或是濱海公路等替代道路。民眾上路前可以透過1968 App或網路即時路況等，避免進入塞車路段。

他指出，明天北上的車潮會比今天更多，明天塞車的時段還是從下午開始，包括國一、國三及國五路段都與今天差不多。