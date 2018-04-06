用路人苦惱！明後天怎麼從宜花再塞車回台北？

2018-04-06 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



清明連假，萬車湧向蘇花改，造成大塞車，今天車流減少，交通疏緩，但隨即北返車潮又是大考驗。圖／宜蘭縣議員邱嘉進提供 分享 facebook 蘇花改與蘇花公路昨天交通量比連假首日少3成，但仍然塞爆，公總總局統計，昨天南下往花蓮方向，就超過1萬輛次。而今天上午車流再減少，上午暢通，不過，風雨前寧靜，明後天即又遇上收假前的北返車潮上路，交通疏導的挑戰又來了，有用路人苦惱與解嘲：怎麼再塞回台北？

公路總局今天統計，昨天清明假期第2天，宜蘭地區天氣晴朗，台九線蘇花改及台9丁蘇花公路南下車流量達1萬3182輛次，較清明連假第一日南下車流總量約減少3成，但交通需求仍為明顯，為因應大量湧現之車潮，交控中心依據交通動態調控東澳端號誌路口時制秒數，並協同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率，同時於CMS、警廣、省道即時資訊系統發布車況資訊，車流壅塞情形昨晚6時逐漸疏解。

今天為清明假期第3天，上午車流量又較昨天略為減少，車流順暢，為避免連續假期收假日北上車流集中，公路總局建議用路人可提早進行北返，避開收假日車潮壅塞時段。

公路總局提醒，行車前請先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，了解相關行車安全須知及各種行車管制規定。請多利用公路總局省道即時路況系統並隨時注意收聽廣播訊息。