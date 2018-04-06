親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣高齡少子化
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

今起3天國道北返車潮 國5北向高乘載14-21時

2018-04-06 10:14聯合報 記者楊德宜╱即時報導

歷年最長清明連假，國道湧入大批車潮，造成多處路段塞爆。 圖／聯合報系資料照片
歷年最長清明連假，國道湧入大批車潮，造成多處路段塞爆。 圖／聯合報系資料照片
分享

●10:00

國道1號北上內湖至大華系統路段，車多壅塞，尤其內湖至汐止端路段，行速最低只有25公里。南下湖口服務區至新竹，行速低於40公里。南下彰化至西螺，行速低於60公里。

國道3號南下土城至樹林路段， 車多壅塞， 行速只有24公里。

國道5號雙向車多，南下回堵長度：國3南往國5南2.5公里、國3北往國5南4公里。北上頭城至坪林行控路段，行速55公里。

●08:00

國道3號南下94公里處有事故，竹林至寶山休息站路段行速只有28公里。南下新台五路至南港路段壅塞，行速只有37公里。

高公局北區交控中心說， 國道1號五楊高架南下70.5公里處楊梅端前，有2輛自小客車追撞。

今天截至目前為止，國道大部分路段交通順暢，國道5號南下坪林行控至頭城路段，行速約60至75公里，南下回堵長度：國3南往國5南2公里、國3北往國5南2.5公里。

高公局說，昨天清明節中午過後，交通量已未再增加，經評估並因應今天後3天的北返車潮，針對國道5號宜蘭、花蓮地區北返車潮，北向高乘載管制時段調整為14-21時。另西部國道部分，若無足夠之時間預告，將影響為民生物資運送及其他經濟活動之進行，故不增加實施西部國道北上高乘載管制。

為強化疏運措施，4月6至8日高公局除既有公布措施外，部分措施調整加強如下：

一、 國5北向高乘載管制時段調整為14-21時

二、 國5上午即實施北上匝道儀控，以雪隧能通過最大量為原則控管

三、 重點交流道採嚴格匝道儀控管制:如國1嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋，國3竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、通霄等交流道北向入口

四、 國道中、北部路肩開放時段提早於13時實施，開放路段如下：國1北向新竹公道五路至竹北、竹北至湖口服務區、湖口至高架道路楊梅端；國3北向南投服務區-南投、中港系統-大甲、龍潭至大溪、原龍潭收費站至龍潭、竹林至關西北上、寶山爬坡道終點至竹林

五、 國道南部路段增加開放路肩路段:國1北向大灣至永康(8-13時)、楠梓至岡山(8-13時)，南向高科至岡山(15-19時)

六、 會同國道警察加速國道事故處理

七、 加強服務區內停車動線導引

八、 加強宣導國6西行改至舊正交流道駛出改走台63線前往台中地區，或從中投交流道進入國道3號

高公局呼籲用路人，為因應清明連假後3天北返車潮，請民眾多加留意上述機動彈性疏導措施，並加以配合，建議用路人多加利用上午5-10時離峰時段上路，出門前利用高公局1968網站或App查詢最新國道路況，選擇適當行車時段及路段。

今天國道疏導措施。圖／交通部提供
今天國道疏導措施。圖／交通部提供
分享

國道高乘載管制車潮
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

連假第3日出遊北返 國道可能南北都塞

2018-04-06 08:52

國道五號北上 今起三天延長高乘載管制時段

2018-04-06 00:35

學者：交部2措施 釀國道「紫爆」

2018-04-06 00:35

台北到花蓮塞14小時 乾脆留宿

2018-04-06 00:07

明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載

2018-04-05 18:16

換北上塞了！下午北上車潮現 中部再度紅一片

2018-04-05 16:38

北返車潮湧現！國5北上壅塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-05 15:19

清明連假國道事故多 車輛回堵警疲於奔命

2018-04-05 15:01

國5南下車多到下午4時 北返車潮恐塞至深夜

2018-04-05 13:44

塞翻天！國道「紫爆」 交通部這兩項措施是禍首

2018-04-05 13:15

走替代路多看風景？ 國民黨轟賀陳旦講風涼話

2018-04-05 13:06

今天更嚴重！史上最塞清明連假 今晚可能堵到9點

2018-04-05 12:52

清明連假第二天 中部至中午車流稍緩

2018-04-05 12:13

下午首波北返潮 國5宜蘭至坪林恐塞車至晚上9時才紓解

2018-04-05 11:53

清明國道塞爆 學者提出：採雙倍收費抑車流

2018-04-05 11:45

返鄉掃墓出現車潮 國10交通一度回堵

2018-04-05 11:25

清明掃墓加出遊 國道中部路段車潮湧現

2018-04-05 11:24

清明國道塞爆！ 學者提建議「否則神仙都沒辦法」

2018-04-05 11:19

蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝

2018-04-05 11:13

清明車流爆增3成 學者籲高乘載管制改科技檢視

2018-04-05 11:00

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 11:00

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

2018-04-05 11:00

昨天塞怕了？ 蘇花改今天全線順暢

2018-04-05 10:33

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

嘉義牛稠埔清明大塞車 掃墓駕駛人：跟祖先練耐心

2018-04-05 10:01

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00
看更多

熱門文章

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」

2018-04-05 17:13

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

2018-04-05 11:00

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休

2018-04-05 14:27

國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08

這裡10年來只生14個新生兒 台灣出現「極限村落」

2018-04-05 23:57

公教離婚配偶依比率分退休金 不溯及既往

2018-04-05 13:06

陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42

扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 11:00

16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他

2018-04-05 15:01

防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

2018-04-06 08:00

說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒

2018-04-06 00:16

扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會

2018-04-05 19:56

蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝

2018-04-05 11:13

逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

2018-04-06 09:02

爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45

塞翻天！國道「紫爆」 交通部這兩項措施是禍首

2018-04-05 13:15

解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍

2018-04-05 12:31

拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27

台東愛心阿嬤陳樹菊傳退休不做了 姪兒接手延續傳愛

2018-04-05 16:51

談軍港西遷 葉匡時：收割稻尾的政治人物

2018-04-05 16:01

台北到花蓮塞14小時 乾脆留宿

2018-04-06 00:07

慈湖不對外開放 馬英九低調進入謁陵

2018-04-05 12:22

外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39

換北上塞了！下午北上車潮現 中部再度紅一片

2018-04-05 16:38

軍情局供奉首位陸將台諜

2018-04-05 15:17

直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝

2018-04-06 00:01

心酸話題 獅潭山村「每星期都在嘆誰過世…」

2018-04-06 00:22

藍新北市長初選民調最後一天 參選人拉票兩樣情

2018-04-05 23:55

送給樹菊阿嬤最好的禮物 就是休息

2018-04-05 21:02

陸軍關渡指揮部總兵夫人墓 清明掃墓子孫眾多

2018-04-05 14:11

學者：交部2措施 釀國道「紫爆」

2018-04-06 00:35

基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈

2018-04-05 17:15

明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載

2018-04-05 18:16

陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上

2018-04-05 14:01

林右昌酸前朝 羅智強諷：和基隆人的厚道差太多了

2018-04-05 19:41

藍新北市長初選民調 黨中央6日公布

2018-04-05 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top