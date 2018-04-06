學者：交部2措施 釀國道「紫爆」

2018-04-06 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北報導



連假第二天蘇花改車流回歸正常，四工處預估7日將出現北返車流高峰。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

史上最塞車清明連假惹民怨，逢甲大學運輸科管理學系副教授李克聰分析，這次會塞這麼嚴重，關鍵在於從凌晨就開始塞，產生遞延效果，才會一塞就塞一天。而「零到五時暫停收費」加上七點開始的「高乘載管制」，這兩個原本想減少塞車的措施，更意外成了國道「紫爆」推手。

李克聰指出，這次清明連假長達五天，許多民眾預期早點出門可免塞車，加上零到五時暫停收費，因此早早出門，沒想到國五從凌晨三點多就開始塞車。他指出，一般塞車約要兩小時才能消化完，沒想到七點開始高乘載管制後，上國道前的地方閘道，又人工檢視車內是否符合三人以上才能開車的規範，造成閘道附近也大塞車。

李克聰說，塞車只要從凌晨開始，塞車時段就會更長；加上交通部未考慮春節遊客人次有限是因震災影響，直接推估清明出遊車流也減少，未料車流比預估多三成。交通部未來絕對要避免國道從凌晨就開始塞，「預測模式要更強化，疏導、分流、預警、即時調控措施都得更加強。」

台大土木系教授張學孔說，小客車其實會造成道路擁擠，也影響安全，應付出更高費用。打折措施討好私人交通工具使用者，反而付出最大代價。交部應賞罰並用，在尖峰通行時間採雙倍收費，並鼓勵願意走替代道路的民眾。此外，政府應使用公共運輸動態即時資訊分析，提供民眾下車後可坐哪班車、直接到家的無縫接軌資訊，並給予套票優惠，以提高使用大眾運輸系統意願。