國道五號北上 今起三天延長高乘載管制時段

清明連假第二天，國道五號南下往宜蘭方向，昨天一早便湧入大量車潮，車陣從南港、石碇等交流道口綿延至市區。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

清明連假首日國道塞爆交通部遭罵翻，首波北返車潮將在今天午後湧現，高公局昨晚緊急拍板敲定延長國五北上高乘載，今起三天從下午三至八時延長為二至九時；高公局提醒，今天北返車潮集中在國一彰化、雲林、台中，及國三桃園、南投路段，國五北返車潮則持續至深夜十一時，提醒北返民眾盡可能在中午前出發，避開車潮。

昨天清明節，上午七時就開始湧現大量車潮，國一楊梅到新竹、國三三鶯到龍潭，塞到中午才紓解。國五石碇到坪林等路段也塞爆，有民眾以為昨天國五車潮較紓解，但開一個早上時速僅四公里。

而昨下午旅客北返，國一西螺服務區到西螺一度呈現「紫爆」，國三西濱到大山、大溪到龍潭、霧峰系統到草屯、名間到竹山時速都僅卅多公里；國五宜蘭至坪林北返塞車到晚間九時才逐漸紓解。

高公局科長蔡明哲表示，今上午八時起會有部分旅遊車潮，國三桃園、國一新竹及彰化等常見風景區車多。下午湧現首波北返車潮，明天將是連假北返車潮最大量，提醒民眾若要北返，盡量利用今天中午前上路，若體力許可、睡眠足夠，也可利用凌晨暫停收費時段。

今天國道疏運措施除了全線凌晨零至五時暫停收費、全線採單一費率，高乘載方面，上午七至十二時國五南下南港系統至石碇南下入口匝道、下午二時至九時國五北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北上入口匝道實施高乘載；另國五上午就實施北上匝道儀控，重點交流道則採嚴格匝道儀控管制。

此外國道中、北部路肩開放時段提早至下午一時實施，南部則增加開放路肩路段，包含上午八時至下午一時國一北向大灣至永康、楠梓至岡山，下午三至七時南向高科至岡山。

至於蘇花改清明連假第二天，昨一甩又臭又長大塞車窘況，全線順暢，僅清晨五時和下午二時出現兩波車流高峰。四工處交控中心主任陳國正表示預估，明天下午以後會出現大量提前北返車流，呼籲用路人避開車潮高峰、提早或晚上路，盼東澳北返蘇澳的車輛改走台九丁線，才能分散車流。從花蓮返回台北的旅客若發現塞車，盡量勿從蘇澳交流道上，可往北行至羅東、宜蘭交流道，蘇澳市區才不會打結。