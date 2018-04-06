台北到花蓮塞14小時 乾脆留宿

2018-04-06 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



清明連假花蓮觀光回春，市區湧現大批車潮。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

史上最塞的清明連假首日，蘇花改塞爆了，少數旅客因塞在路上，取消訂房，花蓮民宿業者估計退房率約5%，但也有人一路塞到花蓮已是半夜，乾脆留下來住一晚。民宿業者表示，有房客前天上午9時從台北上路，竟塞了14小時，到花蓮深夜11時，堪稱「破紀錄」。

震災後花蓮觀光重創，花蓮旅宿業者對清明連假相當重視；連假前，旅館、民宿住房率約9成，讓業界很振奮，但連假首日蘇花改成大型停車場，也讓花蓮觀光業者很擔心。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠說，大塞車讓有些遊客受困宜蘭，或受不了塞車而折返，出現零星退房，所幸不太嚴重，估計約5%。他表示，連假難免塞車，以往台北到花蓮塞車嚴重要開8個小時，但這次有民眾只因塞車就開了14個小時。

清明連假花蓮觀光回春，市區湧現大批人潮。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

不過，也有原本要到台東玩的旅客，因開到花蓮就已深夜，實在太累，乾脆留在花蓮過一晚，花蓮翰品酒店因此多了幾組臨時訂房的客人。

「拜託不要放大塞車情況。」花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪說，連假塞車是常態，這次清明連假很多路都在塞，希望不要特別放大國道5號、蘇花改的塞車程度，讓花蓮觀光再次受到傷害。

他表示，不少旅宿同業因應花蓮聯外交通以火車為主的特性，已朝鐵道旅遊規畫套裝行程，這次塞車影響並不大。