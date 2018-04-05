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韓聯社：南韓失事F─15戰機2飛行員喪生

明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載

2018-04-05 18:16聯合報 記者侯俐安╱即時報導

連假第二天，國五南下被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影
連假第二天，國五南下被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影
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清明連假首日國道塞爆，用路人罵翻。交通部高公局表示，為因應明起三天北返車潮，針對國道五號宜蘭、花蓮地區北返車潮，北向高乘載管制時段，從原先下午3至8時，延長為下午2至9時；另，西部國道部分，由於若沒足夠時間預告，將影響民生物資運送及其他經濟活動進行，不增加西部國道北上高乘載管制。

高公局表示，高速公路交通量及旅次特性之預測，高公局均透過歷年交通資料進行大數據分析規劃疏導措施，交通量均在該局預測掌握之中，但有國道事故無法準確預測，今年清明連續假期之首日交通事故較高，全日共發生157件，較去年同期123件增加34件，除讓國道員警及該局事故處理小組人員疲於奔命外，對交通影響甚鉅，如國5南向19.9公里2自小客車外側追撞事故封閉1車道，雪隧容量立即打對折。

高公局表示，昨天國道整體交通量為124百萬車公里，與高公局原預測之122百萬車公里相當接近，其中國5通過雪隧往宜蘭地區之交通量較去年清明節同期增加約3千輛次，主要增加量均為從蘇澳駛出之交通量，顯示有較多前往花蓮地區之車輛。

高公局表示，今天為清明節假期第2天，也是清明節當日，整體交通量及國道路況亦在高公局預測掌握之中，且自中午過後，交通量已未再增加，經評估並因應明日後三天(4/6-8)之北返車潮，針對國道5號宜蘭、花蓮地區北返車潮，北向高乘載管制時段調整為14-21時。另西部國道部分，若無足夠之時間預告，將影響為民生物資運送及其他經濟活動之進行，故不增加實施西部國道北上高乘載管制。

為強化疏運措施，4月6至8日高公局除既有公布措施外，部分措施調整加強如下：

一、國5北向高乘載管制時段調整為14-21時

二、國5上午即實施北上匝道儀控，以雪隧能通過最大量為原則控管

三、重點交流道採嚴格匝道儀控管制：如國1嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋，國3竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、通霄等交流道北向入口

四、國道中、北部路肩開放時段提早於13時實施，開放路段如下：國1北向新竹公道五路至竹北、竹北至湖口服務區、湖口至高架道路楊梅端；國3北向南投服務區-南投、中港系統-大甲、龍潭至大溪、原龍潭收費站至龍潭、竹林至關西北上、寶山爬坡道終點至竹林

五、國道南部路段增加開放路肩路段:國1北向大灣至永康(8-13時)、楠梓至岡山(8-13時)，南向高科至岡山(15-19時)

六、會同國道警察加速國道事故處理

七、加強服務區內停車動線導引

八、加強宣導國6西行改至舊正交流道駛出改走台63線前往台中地區，或從中投交流道進入國道3號

國道高乘載管制車潮
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