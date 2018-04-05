北返車潮湧現！國5北上壅塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-05 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影 分享 facebook 國5北上宜蘭至坪林行控路段下午3時壅塞，行速只有34公里。北上回堵長度：主線雪隧5.5公里，各入口排隊：頭城2公里、宜蘭1.5公里、羅東1.5公里。

國1北上中部路段車多，北上西螺至北斗路段同樣壅塞，行速最低只有26公里。

今天為清明節假期第2天，也是清明節，昨天全日總延車公里為124百萬車公里，為平日87百萬車公里之1.4倍；本日0-5時總延車公里為7.9百萬車公里，為平日3.7百萬車公里之2.1倍，截至中午12時，國道全線總延車公里為47.4百萬車公里，預估本日交通量為128百萬車公里。

國道5號自清晨6時起開始湧現大量南下車流，高公局研判，下午仍會有一波南下車潮，預估下午4時後車流才會逐漸紓解。國5北返車潮下午湧現並持續至夜間，高公局說，將視交通狀況機動實施國5北上宜蘭至頭城開放大客車行駛路肩及主線儀控管制措施，請北返之用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。

高公局建議用路人，出門前先上網透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，出門後隨時收聽警廣掌握即時路況，或請同車親友利用本局1968網站或App查詢最新國道路況，選擇適當行車路線。