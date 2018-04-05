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國5南下車多到下午4時 北返車潮恐塞至深夜

2018-04-05 13:44聯合報 記者侯俐安╱即時報導

●下午2:00更新

國1、國3下午過後大致順暢，國5南下壅塞情形也稍微紓解，但國5北上頭城至坪林行控的行速目前只有34公里。

今天是清明節，也是連假第2天，今上午6時起各地湧現南下車潮，截至中午已陸續緩解，研判國五下午仍有一波南下車潮，下午4時車流才會逐漸紓解，但北返車潮下午將湧現並持續到夜間。高公局統計，今天凌晨0至5時，總延車公里為7.9百萬車公里，為平日3.7百萬車公里的2.1倍，截至中午12時，國道全線總延車公里為47.4百萬車公里，預估本日交通量為128百萬車公里，是5天連假車流量最多的一天。

高公局統計，昨日全日總延車公里為124百萬車公里，為平日(87百萬車公里)之1.4倍。今天上午7時起，西部國道逐漸湧現返鄉及旅遊車潮，高公局於上午5時50分啟動國1、國3南向實施精進匝道儀控，車流狀況逐漸獲得紓緩，上午國1機場系統-中壢轉接道、湖口-新竹，國3三鶯-龍潭路段較為壅塞，截至中午車多路段已陸續紓解。

國道5號也從清晨6時起開始湧現大量南下車流，高公局於5時30分左右陸續開啟石碇入口大客車專用道及南向南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控，7-12時實施南港系統、石碇南向入口匝道高乘載管制。

高公局表示，今天上午上午南港系統-坪林路段較為壅塞，截至中午車多路段已陸續紓解，研判國5下午仍會有一波南下車潮，預估下午4時後車流才會逐漸紓解。

另國道5號北返車潮將於下午湧現並持續至夜間，高公局亦將視交通狀況機動實施國5北上宜蘭至頭城開放大客車行駛路肩及主線儀控管制措施，請北返之用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。

另高公局已完成國5藍牙交通資訊推播系統第2階段建置，可主動推播國5事件訊息、旅行時間資訊及管制訊息，用路人可多加下載使用以掌握國5北上路況資訊。高公局提醒，往返國5之用路人可多利用替代道路或改搭公共運輸。

有關國道事故，高公局查昨日全日共發生157件，較去年同期123件增加34件，讓國道員警疲於奔命。另本日上午6時33分，國3南向彰化系統出口2小客車追撞事故占匝道外車道，回堵2K；8時17分，國5南向19.9公里2自小客車外側追撞事故，回堵4公里；9時33分，國1高架北向14.3K，2小自追撞占用內線事故，回堵4公里，影響國道車流甚鉅。

高公局呼籲用路人，為免連假在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具；另假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形；於國道行駛途中，因連假期間交通量大，壅塞在所難免，請務必小心駕駛，以免發生事故延誤行程。

上午8時17分，國5南向19.9公里2自小客車外側追撞事故，回堵4公里。圖／高公...
上午8時17分，國5南向19.9公里2自小客車外側追撞事故，回堵4公里。圖／高公局提供
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上午6時33分，國3南向彰化系統出口2小客車追撞事故占匝道外車道，回堵2K。圖／...
上午6時33分，國3南向彰化系統出口2小客車追撞事故占匝道外車道，回堵2K。圖／高公局提供
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清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影
清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影
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國道車潮連假清明節
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