塞翻天！國道「紫爆」 交通部這兩項措施是禍首

2018-04-05 13:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



歷年最長清明連假第一天，國道湧入大批車潮，造成北部及中部路段多處塞爆。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

史上最塞清明連假惹民怨，逢甲大學運輸科管理學系副教授李克聰表示，這次會塞這麼嚴重，關鍵在於從凌晨就開始塞，產生遞延效果，才會一塞就塞一天。而「0到5時暫停收費」加上7時開始的「高乘載管制」，兩個原本想減少塞車的措施，更意外成了國道「紫爆」推手。

李克聰表示，交通部預估高乘載管制能以共乘來抑制車次，卻忽略車輛上了國道後行車雖能較順暢，但在檢視符合高乘載管制的地方閘道會大塞車。他呼籲，交通部應以科技檢視替代人工檢視，才能避免問題重演。

李克聰指出，這次清明連假長達5天，許多民眾預期早點出門可免塞車，加上0到5時暫停收費的優惠，早早出門，沒想到以國5為例，從凌晨3時多就開始塞。

李克聰說，一般塞車大約要2小時才能消化完，民眾好不易快擺脫塞車夢魘，沒想到7時接著開始高乘載管制，由於上國道前的地方閘道，都會以人工方式檢視車內是否符合3人以上才能放行，造成閘道附近又大塞車，變成「塞上加塞」。

「塞車只要從凌晨開始，就會一直遞延，塞車時段就會更長。」李克聰說，民眾看準凌晨免收費的誘因，犧牲睡眠時間早早出門，沒想到塞得這麼嚴重，心中難免更怨，蘇花民眾感受更深刻。尤其等到7時實施高乘載後，塞車更雪上加霜，才會造成史上最塞清明連假。

李克聰說，這次清明假期確實比較特殊，一方面長達5天，一方面民眾在春節花蓮震災後信心較恢復，出遊率大增，交通部卻未考慮春節遊客人次有限是因震災影響，直接推估清明出遊車流，結果比預估多了3成。他建議，交通部應學會做任何推估時，考量更多因素。

「交通部預測模式要更強化，疏導、分流、預警、即時調控措施都得更加強。」李克聰認為，針對避免凌晨遞延效應，交通部可思考取消0到5點免收費措施，免得讓這次事件重演。

交通部這次祭出單一費率、0到5時暫停收費、假期前的兩個周末會有3天費率打8折、鼓勵大眾運輸轉乘、替代道路實施等措施，可惜都未奏效。

今天是清明節，許多民眾上午到陽明山第一公墓掃墓祭祖、緬懷先人。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

蘇花改今全線順暢

【記者張芮瑜／宜蘭報導】昨天蘇花改早上4點一路塞到晚上10點才紓解，全天湧入極高車流量，用路人被塞怕了；今天蘇花改上午，意外全線順暢，僅早上6點至7點湧入第一波趕在國5高乘載開始之前的車流。

蘇花改管理單位四工處交控中心表示，昨天全天南下湧入1萬7000輛次車輛、蘇花公路5000輛次，南北一共10起事故，晚間6點在東澳端發生一起冒煙車事件，讓整體原本可以舒緩的車流再度被堵住，直到晚間8點才紓解。

今天早上6點至7點第一波趕在國5高乘載開始之前的車流來到蘇花改，當時每小時車流量達900輛次，目前蘇澳、蘇花改全線一路順暢多。