下午首波北返潮 國5宜蘭至坪林恐塞車至晚上9時才紓解

2018-04-05 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影 分享 facebook 據高公局預估今天國道交通量有機會達到128百萬車公里，交通部長賀陳旦也說，昨天確實是「史上最塞」的清明連假，評估在連假最後一天增加西部國道北上高乘載管制。對此，高公局科長蔡明哲表示，未來會針對北上嚴重塞車的路段，包括加強匝道儀控、開放路肩時段等，「沒有研議加強高乘載的管制」，高承載仍按照既有的管制措施。

有民眾說，原本預估今天國五會比較紓解，選在今天上路，但開了一個早上，時速不到5公里，大嘆「不知道要開到什麼時候才會結束」。

蔡明哲表示，今天早上7時許，包括國一的湖口至新竹路段、國三的鶯歌至龍潭路段、國五的石碇到坪林等路段出線車多壅塞的情況，預估中午後會有緩解，但他也說，由於下午會出現首波北返的車潮，預估下午國道5號宜蘭至坪林路段將會有塞車情況，預估至約夜間9時才會有紓解的情況。

蔡明哲指出，未來高公局將加強包括匝道儀控管制、開放路肩時段等做為，並呼籲民眾上路前可以透過1968 App或是Google路況等，「如果要上路的國道真的較塞車的話，就晚一點上路」。

至於昨天為何會比預估來的更壅塞呢？蔡明哲則說，因為昨天國道事故量較多、較去年同期多1倍，導致塞車更加嚴重。

而昨天蘇花改的塞車情況是否會再現？公路總局組長蔡宗成說，今天蘇花改比較正常目前大概是每小時500輛。至於是否會擔心北返車潮再次造成塞車？他建議，民眾如果行程可以安排的話，可以提早一天上路，避免再陷入車陣之中。