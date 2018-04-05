清明國道塞爆 學者提出：採雙倍收費抑車流

2018-04-05 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



昨清明連假第一天，是歷年清明連假史上最塞的一天，國5更塞爆，用路人不滿。台大土木系教授張學孔表示，政府一直過討好私人交通工具使用者，應該賞罰並用，在尖峰通行時間採雙倍收費，並用智慧交通方式，鼓勵願意走替代道路的民眾，才能生效。

張學孔說，目前在高速公路使用上，都還並非以「使用者付費」觀點出發，但小客車使用者，其實會造成道路壅塞，也影響安全，應該要付出更高費用。他強調，交通部常用的打折措施，反而才會付出最大代價，應改採雙倍收費，才能抑止車流。

張學孔也說，政府針對願意配合走替代道路的民眾，應給予點數等優惠，並提供動態即時資訊分析給駕駛，提高誘因。他說，這若加上不願配合的民眾付出代價的措施，效果會很好，這機制在很多國家使用都很有效，但台灣至今未實施。