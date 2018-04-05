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清明國道塞爆！ 學者提建議「否則神仙都沒辦法」

2018-04-05 11:19聯合報 記者何定照╱即時報導

清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影
清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影
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今年清明連假史上最塞，交通大學交通運輸研究所副教授黃台生表示，政府應有強而有力的措施，如提高尖峰時間通行費、全線高承載管制等，來抑制小汽車車流量，否則「神仙來都沒辦法」。

黃台生說，他昨天光從台北去汐止五指山掃墓，就經歷塞車確實很嚴重、幾乎不動的狀況，但他認為，這塞車應跟年假返鄉不同，而是因為假期時間很長，天氣又很好，大家出去玩造成。

黃台生強調，台灣現在路已無法再開，政府除非做好小汽車管制，否則問題無解，宣導也必須強有力，否則需求遠遠趕不上供給。

塞車連假
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