清明車流爆增3成 學者籲高承載管制改科技檢視

2018-04-05 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



清明連假第二天，一早國五南下還是被大量車潮塞爆。記者許正宏／攝影 分享 facebook 史上最塞清明連假惹民怨，逢甲大學運輸科管理學系副教授李克聰表示，交通部應重新檢視過去慣用的疏運措施，包括年年老招「0到5時免收費」、「高乘載管制」等，也該從這次大塞車，檢討預測不準問題，才能避免禍事繼續上演。

李克聰說，這次清明假期確實比較特殊，一方面長達5天，一方面民眾在春節花蓮震災後信心較恢復，出遊率大增，交通部卻未考慮春節遊客人次有限是因震災影響，直接推估清明出遊車流，結果比預估多了3成。他建議，交通部應學會做任何推估時，考量更多因素。

李克聰說，交通部因錯估車流數，因此雖啟動假期前的兩個周末有3天費率打8折等措施，宣導強度卻有限。他建議，交通部應加強宣導，做好預警，例如預測連假第一天會很塞，就該請民眾不要在上午出門，免得造成遞延效應，寧可在下午出門。

李克聰表示，交通部預估高乘載管制能以共乘來抑制車次，卻忽略車輛上了國道後行車雖能較順暢，但在檢視符合高承載管制的地方閘道會大塞車。他呼籲，交通部應以科技檢視替代人工檢視，才能避免問題重演。

「交通部預測模式要更強化，疏導、分流、預警、即時調控措施都得更加強。」李克聰認為，針對避免凌晨遞延效應，交通部可思考取消0到5點免收費措施，免得讓這次事件重演。

交通部這次祭出單一費率、0到5時暫停收費、假期前的兩個周末會有3天費率打8折、鼓勵大眾運輸轉乘、替代道路實施等措施，可惜都未奏效。