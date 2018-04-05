蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝

2018-04-05 11:13 聯合新聞網 綜合報導



昨天清明連假第一天，蘇花改面臨史上最大的車流量，交通部長賀陳旦前往視察也塞車。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

清明連假大塞車，交通部長賀陳旦前往蘇花改視察也塞車50分鐘，他指出，若是私人行程他會改走替代路線，還可以欣賞蘇花的山海美景。有網友批他的發言是晉惠帝，但也有網友認為誰當部長都一樣塞，引發網友熱議。

《蘋果日報》報導，連假首日蘇花改變成大停車場，有網友昨日清晨4點到蘇花，開了5小時才走出去。賀陳旦昨前往蘇花改視察，一樣被困在車流中50分鐘。他表示，因分流措施有達到舒緩效果，不然車流湧入市區塞車會更嚴重。他也指出，如果是私人行程，他會與家人事先規畫改走替代路線，一起體驗蘇花山海的美景。此話引起網友怒批：「怎出這麼多晉惠帝。」

面對批評，賀陳旦接受訪問時不悅指出，昨天走蘇花改要走65分鐘，走蘇花公路要走73分鐘，在這種情況下，把原來公路當成替代道路只多了8分鐘，看似好像走遠路，但比起塞在隧道裡，走替代道路還能看到風景。他回應，講這些話沒有不負責任的意思，網友不應動不動就把別人的話做負面解讀。

有網友點出賀陳旦被罵是因為：「塞車就檢討，下次改進，誰不想立刻到達目的地，說那什麼體驗美景，真是討罵挨」。也有網友說：「全部的人都開車往宜蘭出遊然後塞車再怪交通部長？假日遊樂園人滿為患所以你會去罵遊樂園為什麼我要排隊好久才玩的到遊樂設施嗎？」。也有人認為減少車輛才是根本：「事實證明道路再怎麼規劃都無用，是該車輛控管才行。」