史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



昨天國道壅塞。記者胡經周／攝影 分享 facebook 史上最塞清明連假惹民怨，逢甲大學運輸科管理學系副教授李克聰表示，這次會塞這麼嚴重，關鍵在於從凌晨就開始塞，產生遞延效果，才會一塞就塞一天。而「0到5時暫停收費」加上7點開始的「高承載管制」，兩個原本想減少塞車的措施，更意外成了國道「紫爆」推手。

李克聰指出，這次清明連假長達5天，許多民眾預期早點出門可免塞車，加上0到5時暫停收費的優惠，早早出門，沒想到以國5為例，從凌晨3點多就開始塞。

李克聰說，一般塞車大約要2小時才能消化完，民眾好不容易快擺脫塞車夢魘，沒想到7點開始高承載管制後，由於上國道前的地方閘道，都會以人工方式檢視車內是否符合3人以上才能開車的規範，造成閘道附近又大塞車，變成「塞上加塞」。

「塞車只要從凌晨開始，就會一直遞延，塞車時段就會更長。」李克聰說，民眾看準凌晨免收費的誘因，犧牲睡眠時間早早出門，沒想到塞得這麼嚴重，心中難免更怨，蘇花民眾感受更深刻。尤其等到7點實施高承載後，塞車更雪上加霜，才會造成史上最塞清明。

他表示，一般只要上午沒塞，下午就不會這麼塞，這次2個原本要減少塞車的措施出包，交通部應利用此機會檢討習以為常的方式是否該調整，絕對要避免國道從凌晨就開始塞。