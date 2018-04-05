嘉義牛稠埔清明大塞車 掃墓駕駛人：跟祖先練耐心

2018-04-05 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



今天是清明節，嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔周邊，因掃墓車流爆滿，出現車輛大排長龍景象，現場車主塞車排在車陣中，還搖下車窗問候指揮交通員警，並笑稱「每年清明節來跟祖先對話、培養耐心」。員警表示，台82縣下交流道赤蘭溪橋，到138線往墓園方向車流最多，依經驗下午後車流就會減少。

嘉義縣水上鄉牛稠埔周邊墓園，總面積超過50公頃，號稱「地下人口密度最高」，每年清明節前因應掃墓車流，水上警分局都出動大批員警、義警，管制指揮交通，減緩塞車。昨天剛好碰上黃道吉日、送葬車隊多，一度讓周邊道路車流打結，所幸執勤員警到場疏導，引導走138線上山掃墓車輛單向行車，讓每段車流僅約延滯10到15分即可疏導。

現場員警表示，雖然掃墓車流一波接一波，但多數車輛都依規定行駛。依照往年經驗，清明節當天車最多，但中午過後車流就會減緩，另明後天應相對順暢，建議民眾上山掃墓不一定要趕在今天上午。