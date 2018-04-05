清明連假遊樂景點人車多 北市警：4/5上午掃墓最後高峰

2018-04-05 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



兒童、清明節連假從昨天起到8日共5天，北市昨天上午建國高架往北近國道1號圓山交流道區段出現大量車流，陽明山等觀光景點、墓園人車潮也多，兒童新樂園更因免費入園活動，下午5時累積入園人次高達2.5萬，遠超過一般假日全天的1.2萬人次；警方預估建國高架交通今天將好轉，墓園周邊車流在今天上午則是最後高峰，至於觀光景點於連假期間都會有不少人車。

北市昨因配合國道1號高乘載管制，於建國高架（往北）民權東路匝道出口前等8處設有攔檢點，建國高架往北也因此累積大量車流，車陣攔檢點一度往南延伸至市民大道區段；即便中午解除管制，因連假第一天國道使用量大，仍有大量車流從交流道回堵至民權東路匝道。

交通警察大隊表示，今天沒有高乘載管制，建國高架狀況應會好轉；不過，因不少民眾依循傳統習俗會選在清明節當天或趕在清明節以前掃墓，今天上午將是掃墓人車潮最後高峰；富德公墓、軍人公墓等均以公車接駁為主，私人車輛較少，但陽明山第一公墓會有不少私人車輛上山才找地方停車，預計行義路車流仍較多。

觀光景點部分，昨天仰德大道至誠路口上山管制點前，從早上就累積不少車流，在福林路往北車道形成一片車陣，舉辦海芋季的竹子湖周邊也有車流湧現，而動物園、兒童新樂園周邊也有不少車輛。其中兒童新樂園一個上午就有1.1萬人次，傍晚前更超過2.5萬人次，遠超過一般假日，園方分析主要是受連假期間免費入園活動影響。