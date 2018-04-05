「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／報導



昨天清明連假第一天，蘇花改面臨史上最大的車流量，一路回塞到國五蘇澳交流道。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

清明5天連假昨天開始，國道一早就壅塞，南下從早塞到晚，蘇花改也塞爆，連交通部長賀陳旦也被塞在國五車陣中，引發話題。

類似場景也出現在2009年端午連假國道塞爆，當時媒體報導現任交通部次長、時任交通部路政司長的祁文中，從花蓮出發走台九線經國五匯入國三，花了六個多小時，他對媒體說「塞車是一種幸福」。

祁文中後來主動澄清他的本意是指「經濟好轉是一種幸福」，他以用路人心態對媒體說，塞在車陣中不妨轉換一下心情，想想有那麼多車在美好的假期出遊，代表經濟漸好轉也是一種幸福，絕非說「塞車是一種幸福」，對意見表達不夠清楚引起誤解表達歉意。

交通部次長祁文中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

塞50分鐘 「我會走替代路線」

賀陳旦昨午視察國五及蘇花公路時，平常1個半小時的車程，也走了2小時20分鐘，在車陣中塞了50分鐘，他接受媒體採訪時回應，若是私人行程，他會與家人事先規畫改走替代路線，一起體驗蘇花山海的美景，邊走邊旅遊。

這不是賀陳旦第一次被塞在國道車陣中。去年2月228連假首日，國道湧現大量車潮，部分路段不到時速20公里，賀陳旦早上9點20分從交通部出發，欲前往湖口服務區視察，原本預計10點20分抵達的車程，不料也遇上大塞車，塞到11點30分才下車。

「民眾迫不及待奔向陽光」

賀陳旦當時坦言，很意外一路上竟然這麼塞，他也笑稱應該是北部陰雨綿綿，民眾迫不及待要南下「奔向陽光」。

交通部長賀陳旦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賀陳旦也曾在去年8月29日到花蓮視察交通建設時，表達類似的想法。賀陳旦當時說，「行車壅塞時間，可以當作到花蓮體驗縱谷，放慢速度、體驗當地文化並促進當地消費，是幫助地方經濟最好的方式」。

「當作到花蓮體驗縱谷」

賀陳旦多次解釋，前往東部走隧道花費時間約65分鐘，若走蘇花公路預估為73分鐘，僅差8分鐘、路程沒有差太多，他認為，旅遊路程本身就是過程與發現，與其在隧道中一部接一部單調地慢慢開，若願意走已經改善安全的蘇花公路，適當轉彎、運行、賞景，並非壞事。

賀陳旦其實是希望民眾能將替代道路當成選項，而不是指趕快到達目的地。若能善加規畫行程，不一定要選擇單一道路，而是時時掌握資訊、多走替代道路，旅遊過程也能當成一種體驗。

至於2015年元旦連假國道爆天量，國五塞很凶，民眾搭客運花七小時才到台北，怨氣沖天，當時立委李昆澤質詢當時交通部長葉匡時說「對得起民眾嗎？」

葉匡時答詢時指首度遇「元旦四天連假」、沒歷史經驗，因為過去只有三天或五天。後來李昆澤再問「這四天部長有沒有去雪隧行控中心」，葉回答：「我都在家裡，以手機聯絡。」

前交通部長葉匡時。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交長難為 出不出門都尷尬

每逢連假車潮湧現，交通部長最難為，出不出門視察都尷尬，出門塞在車陣中，「部長也受困」成為媒體焦點，坐鎮指揮中心，又會被批「待在冷氣房納涼」、「不懂民眾塞車之苦」。連假疏運，如何紓解塞車，考驗交通部長反應能力。

說實在的，國道容量就這麼大，當車流在連假時集體上國道，很難不塞車，但民眾一塞車就有氣，交通部長跟著首當其衝。