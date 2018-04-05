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蘇澳到花蓮6小時 民眾質疑蘇花改未奏效

2018-04-05 01:09中央社 宜蘭縣4日電

清明節連假首日，大批車流湧入花蓮，不只蘇花改塞，蘇花公路也塞，這兩條道路的車流最後在東澳匯流，蘇澳開到花蓮近百公里要6個小時，民眾質疑蘇花改未能改善交通。

今天大批車輛從清晨就湧入宜蘭花蓮，不只國道5號、蘇花改蘇澳到東澳南下路段塞車，連替代道路蘇花公路也是車速緩慢，車輛走走停停，幾乎成停車場。

蘇花改蘇澳到東澳段自2月通車後，今天出現通車以來最大車流量。

公路總局第四區養護工程處交管中心主任陳國正向中央社記者說，今天截至晚間9時，蘇花改南下交通總量將近1萬7000輛，為去年清明假期同時段交通量的1.4倍；尖峰時段於凌晨4時到5時，這一個小時交通量達到1018輛，早上6時過後，每小時車流量還是維持在900輛以上，車流暴增。

宜蘭縣警察局蘇澳警分局交通組長林俊宇表示，受到蘇花公路蘇澳到東澳的省道台9丁線車流與蘇花改車流最後在東澳匯流影響，連具有疏導替代車流的台9丁線從上午9時起，也出現塞車情況。

「從蘇澳開車回到花蓮，居然要花6個小時」、「我們中餐、晚餐都在蘇澳吃」，蘇澳通往花蓮的道路出現大塞車後，許多用路人都在臉書上抱怨。

「好累的一段返鄉路」有網友說，他凌晨近5時就從台北南港出發，一路經過國5與蘇花改兩道塞車關卡後，下午1時才到花蓮，一路塞車南下開了8小時；也有網友說，他下午1時從蘇澳開車後，晚間7時才到花蓮老家，「走路和騎腳踏車的真的都比開車快」。

陳姓網友甚至表示，「有沒有蘇花改都一樣塞車，甚至塞更嚴重，請問花那麼多錢建蘇花改是為什麼？可憐的花蓮人，出門在外打拚，要回一次家怎麼那麼難？」

交管中心表示，蘇花改約在晚間8時，車流才明顯減少，台9丁線的塞車車流隨後於晚間9時紓解。

陳國正認為，清明連假蘇花改南下今天已經出現最多車流，明天上午雖然還是會塞車，但應該沒有今天那樣嚴重，不過用路人上路前還是最好注意即時路況，避開尖峰時段。

蘇花改蘇澳塞車
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