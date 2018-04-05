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清明連假首日塞爆 比春節還恐怖

2018-04-05 01:20聯合報 記者侯俐安戴永華張芮瑜／連線報導

昨天是清明連假第一天，國道五號往宜蘭方向，上午從南港開始就湧現大量車潮，許多路段...
昨天是清明連假第一天，國道五號往宜蘭方向，上午從南港開始就湧現大量車潮，許多路段甚至出現了「時速不到20公里」的紫色標誌，反而北上往台北相當順暢。 記者胡經周／攝影
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清明連假首日，塞爆了。連交通部長賀陳旦昨前往宜蘭視察，也塞在國五車流中，成了塞車「苦主」；除了國道，疑民眾響應振興花蓮觀光，蘇花改也是車陣大排長龍，用路人抱怨塞完國五塞蘇花。

賀陳旦說，昨確實是「史上最塞」的清明連假，國道車流東部比春節多四成、西部多三成，將視車流狀況，評估在連假最末日增加西部國道北上高乘載管制。

蘇花改淪停車場 車陣七公里

賀陳旦原訂昨早十時到蘇澳四工處交控中心視察蘇花改，沒想到還沒上蘇花改，就先遇上國五塞車潮，坦言原本預計一個半小時能到交控中心，他花了兩小時廿分鐘才抵達，到時已近中午十二點半。

賀陳旦昨天只是眾多塞車苦主之中的一位。這次清明連假首日，凌晨就開始湧現車流，高公局統計昨零至五時的總延車公里數，是平日的三點一倍，顯示有大量用路人趕在免收費時段上路；上午七時高乘載開始執行前，車流更是大量湧現，國一部分路段又因有車禍，大清早就「紫爆」（平均時速不到廿公里）。

中午高乘載管制後再現一波車潮，國五南港至坪林、國一湖口服務區到竹北持續「紫爆」，車流傍晚才逐漸緩解。高公局估計，昨很可能創下歷年清明連假首日國道雙向車流最高的一次。

不只國道，蘇花改也淪為「停車場」，十分鐘的車程甚至有人開上一小時，還一路回塞到國五蘇澳交流道，車陣長達七公里，高公局研判有許多車輛前往花東。

蘇花改昨凌晨二時起就開始湧現車潮。公路總局四工處交控中心主任陳國正說，蘇花改設計容量是每小時一千一百輛次，但因南北出口彎道減速，約八百輛次就是極限，昨一整天蘇花改每小時通行量都有九百輛次，「已經爆表！」有用路人抱怨，「改走原來的蘇花公路還比較快！」

賀陳旦說，昨走蘇花改隧道約要六十五分鐘，走蘇花公路約七十三分鐘，僅差八分鐘，他認為，旅遊路程本身就是過程與發現，若願走已安全改善的蘇花公路，善加規畫行程，時時掌握資訊、多走替代道路，旅遊過程也能當成一種體驗。

蘇花改國道連假賀陳旦
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