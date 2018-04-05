不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

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眾所周知，北韓領導人金正恩有一輛神秘火車，載他出訪北京。事實上，每逢3天以上連假，台鐵也會出動限定版的神秘列車，又快又便宜，對象是服務一般平民百姓。

台鐵的神秘列車是「對號區間車」，每逢連假才出動，這次清明連假就再度出動。內行人都知道，不想塞在馬路上，就要搶到火車票。

北宜大塞8小時 提早出發提早塞

昨天是連假首日，國5雪隧大塞車，從蘇花改一路回堵到國五交流道，長達六、七公里。有民眾昨天凌晨4時從北市溫州街出發，中午12時半才到南澳，大家都預期要提早出發，結果「提早出發提早塞」。

國5蘇澳交流道下來的龐大車流上不了蘇花改，全都塞在蘇澳。 圖／讀者提供 分享 facebook

限定版對號區間車「俗擱大碗」

為鼓勵民眾搭乘火車，台鐵在4月4日到8日清明連假期間特別加開對號區間車，台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元，票價大打折，全由台鐵吸收票價差額。對號區間車的車程時間接近自強號，平常北宜區間車大約要花2.5小時，對號區間車只要1.5小時，讓民眾直呼「俗擱大碗」。

對號區間車固定座位 可網路訂位

除了便宜，對號區間車是有固定座位，可以網路訂位。這是連假期間從台北往返宜蘭、花蓮的優惠，台鐵宜蘭運務段長吳宏男說，國5每逢連假常塞車，交通部為紓解國道車流，幾年前就開出百元優惠列車；剛開始很多人都不知這種好康，最近漸漸打響名號，今年春節年假時座位不夠賣，還賣出很多站票。

因應清明節5天連假，台鐵加開台北樹林經宜蘭、往返花蓮的對號區間快車，每天上下行各3班列次，5天內往返共30個列次。

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限定快車 自強票價打對折還有找

一般樹林到花蓮的自強號車票469元，莒光號362元，這種連假獨家的對號區間車只要200元；樹林到宜蘭票價，自強號246元，莒光號190元，對號區間快車票價才100元。台鐵說，不管到宜蘭境那一站，統統都是100元；到花蓮站200元。

對號區間快車只跳蛙式停靠樹林、板橋、台北、松山、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、花蓮等9站，省下不少行車時間，不但比莒光號快，甚至比有些停靠站多的自強號還快速。

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若無事先購票 以區間車原價補票

票價降，行車快，對號區間車一上網開放就熱賣；連假前2天往花蓮的3個班次票全賣完，連假最後2天往台北的3個班次也是滿座，甚至有人甘願買站票，一路站回家。

不過，對號區間車如果沒有網路預購或現場買票，臨時跳上車補票的話，就必須以區間車原價收費。此外，區間車的座椅靠背固定，無法調傾斜角度，不及自強號等列車座位舒適，要搭乘的民眾也要先考量清楚。