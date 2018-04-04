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換7種交通工具花10小時回到台東！宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41聯合報 記者戴永華╱即時報導

清明節連假第一天，國5雪隧本來就會塞，蘇花改更大爆通車以來最大車流量，使花東人的返鄉路「卡關」。有人一早5點半從台北出發，途中竟然換了7種大眾運輸工具，花10小時才回到台東，奔波在花東漫漫長路，大嘆「後山的悲哀」。

今天宜蘭北有國5雪隧塞車、南有蘇花改回堵大塞車，開車回花東的民眾，必須經過這兩道塞車關卡。有人清晨從台北出發，雖然避開了國5塞車，卻躲不過上午的蘇花改大塞車，從台北到花蓮至少都比平常多出一到二倍行車時間。

陳姓男子怕塞車，所以選擇大眾運輸工具，但買不到台北回台東火車票，所以清晨5點半與家人從台北出發，先搭公車到市府轉運站，再搭首都客運到宜蘭羅東，搭區間車回宜蘭火車站才會有座位，到了宜蘭站後，再搭區間車到終點站花蓮，下了車從花蓮站再搭區間車南下到光復，搭普悠瑪到台東火車站，再搭客運回到家。

算算他一路換了7種大眾運輸工具「公車+首都+區間+區間+區間+普悠瑪+客運」，7種交通工具串成10小時的艱辛返鄉路。他把這趟返鄉路po在臉書上，網友紛紛留言「花東人的悲哀」、「請賀陳旦連假到台東，才知民間苦」、「後山無言的抗議」。

陳姓男子大嘆，花東人返鄉火車票一票難求，開車也塞爆在路上，買飛機票往返台東的錢，幾乎都可以搭廉價航空去日本玩了，最後他只能無奈選擇「轉乘再轉乘」。

另一名黃姓女子與家人開車從桃園要回台東，她選擇昨晚9點從桃園出發，先到宜蘭南澳鄉住一晚，今天一早開車趕回台東，路上幾乎沒被塞到，「想方設法避塞車」，但就是平白無故要多花一晚住宿費用，她不滿政府建設西部交通如此便利，為何花東人要受這樣的苦！

國5經宜蘭前往花東的車流爆大量，今天塞在蘇澳鎮動彈不得，形成長長車龍， 有人搭乘...
國5經宜蘭前往花東的車流爆大量，今天塞在蘇澳鎮動彈不得，形成長長車龍， 有人搭乘大眾運輸回台東，竟花了10小時。圖/讀者提供
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國5經宜蘭前往花東的車流爆大量，塞在蘇澳鎮動彈不得，形成長長車龍， 有人搭乘大眾...
國5經宜蘭前往花東的車流爆大量，塞在蘇澳鎮動彈不得，形成長長車龍， 有人搭乘大眾運輸回台東，竟花了10小時。圖/讀者提供
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塞車台東雪隧
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