清明假期比春節塞 交長有意強化高乘載措施

2018-04-04 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



清明節連續假期的第一天塞爆，連交通部長賀陳旦（圖）也被塞在路上。賀陳旦接受媒體訪時表示，今年的清明連假首日是歷年清明節最塞。記者張芮瑜／翻攝 分享 facebook

清明節連續假期的第一天塞爆，連交通部長賀陳旦也被塞在路上。賀陳旦接受媒體訪時表示，今年的清明連假首日是歷年清明節最塞，交通量比今年春節還多出二到三成，除呼籲民眾多利用替代道路外，為避免收假時出現類似情況，已評估連假尾聲機動實施北上高乘載管制措施。

賀陳旦說，今（4）日西部或東部車流量確實都非常多，西部國道交通量從清晨5時起就很塞，主要是上午7時到中午實施南下高乘載，很多車輛要避開高乘載提早上國道有關；而東部也是如此，國5交通量超過春節五成，今天凌晨2時就達高峰，一直塞到上午9時，10時以後才慢慢消化，在這麼大的車流量下，隧道內時速僅有20到30多公里。

賀陳旦指出，春節連假比較擔心的是「時間」集中，清明則是有「空間」集中的狀況，再加上清明掃墓因為位置較偏遠，所以利用私人運具的人也多，導致交通量集中。這次清明首度遇上五天長假，天氣好的情況下也出現大量出遊車潮，讓今年清明節的塞車更為明顯。

他表示，為嚴防回程上出現類似爆大量情況，已要求相關單位這二天注意回程車流情況，若仍有大量回程車流尚未回來，連假的尾聲（指最後一天收假日）仍有很大北上交通量，將評估機動實施北上高乘載。希望民眾能多多利用替代道路，以避開壅塞車流。