假期首日 礁溪宜蘭羅東直達車密集發車

2018-04-04 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



晴明假期第一天，首都客運北宜國道客運路線，大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車。圖／首都客運提供 分享 facebook

今（4）日為清明連續假期第一天，首都客運北宜國道客運路線，大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，並實施「市府轉運站←→宜蘭、羅東」全票優惠價105元（原價128元），「市府轉運站←→礁溪」全票優惠價75元（原價92元）。

首都客運表示，在今天早上8-12時最尖峰時段，以摩天輪式派車方式，利用市府轉運站6個月台同時上下車，平均每小時發出36班次，等於每1-2分鐘就發出1個班次，截至今天中午12時為止，累計已疏運近7,000人次，相較於一般假日相同時段累計增加約50％。

連假期間持電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）搭乘1570、1571、1572等北宜國道客運路線或宜蘭市區、公路客運路線，可享雙向轉乘優惠。另搭乘台灣好行冬山河線（綠21線）還可享半價優惠。

首都客運指出，為增加清明連續假期前往宜蘭地區觀光遊玩的便利性，連假期間每日行駛「市府轉運站→傳藝中心」臨時路線單向3班次。另配合「2018宜蘭綠色博覽會」（3月31日至5月13日），行駛「市府轉運站←→生態綠舟」路線，平常日往、返各三班次、例假日往、返各五班次。凡於活動期間搭乘專車或首都客運公司北宜國道客運，憑當日或前一日乘車票根可享免費入園，民眾可多加利用。