NCAA／岡薩加絕殺UCLA 越南版林書豪29分仍惜敗

全美大學體育聯盟（NCAA）今天舉行男籃4強賽，岡薩加大學後衛薩格斯終場前投進壓哨三分球，率隊以93比90險勝越南版「林書豪」朱贊領軍的UCLA。

岡薩加大學（Gonzaga University）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）本役戰況激烈，兩隊全場共15次分數打平，19次領先互換，並在下半場戰成81比81進入延長賽。

在延長賽終場前3.3秒時，UCLA主將朱贊（JohnnyJuzang）自投自搶補籃命中，將比分再度拉成90比90平手，

但岡薩加大學後衛薩格斯（Jalen Suggs）隨即運球過半場，投進一顆壓哨大號三分球，率隊以93比90險勝UCLA，晉級冠軍賽。

岡薩加大學是本屆NCAA男籃第一種子，迄今31勝未嘗一敗，將於美國時間5日晚間的冠軍戰對決第二種子貝勒大學（Baylor University）。貝勒大學稍早以78比59大勝休士頓大學，自1948年以來首度晉級冠軍賽。

NCAA男籃上支未嘗敗積打進冠軍賽的球隊，是1979年由NBA傳奇球星「大鳥」博德（Larry Bird）領軍的印第安納州立大學（Indiana State University）。

UCLA的朱贊本役獨得29分、6籃板、2助攻。據估計，朱贊有望成為史上第二名進入NBA首輪選秀的亞裔美籍球員，順位可能落在樂透區。

在美國反亞裔種族主義高漲之際，母親是越南人的朱贊已成為激勵許多年輕球員的人物。