林書豪發文歎場上被稱冠狀病毒 G聯盟展開調查

NBA美國職籃台裔球星林書豪在臉書發文，透露他在場上被稱「冠狀病毒」（coronavirus）。紐約時報今天報導，NBA的發展聯盟（G League）已對此展開調查。

路透社報導，目前在發展聯盟（G League）替金州勇士二軍聖克魯斯勇士打拚的林書豪，昨天的臉書發文並未透露事件發生的時間或地點。

這位前紐約尼克後衛在臉書發文表示：「身為美國亞裔並不代表沒有歷經過貧窮和種族歧視。」林書豪強調，他雖然「是擁有9年NBA資歷的老將，仍無法保護他在球場上被戲稱是冠狀病毒」。

聯盟發言人向紐約時報證實，G聯盟已經展開調查。

去年承諾要捐出高達100萬美元（約新台幣2787萬元），協助疫情紓困的林書豪也表示，亞裔美國人新世代已經有了改變。

「我們已經厭倦了總被告知沒有遭受種族歧視，也厭倦了被告知要保持低調，不要找麻煩。我們已經厭倦了亞裔美藉小孩長大後被追問來自哪裡，厭倦了因小眼睛被嘲笑，厭倦了被視而不見，或被說我們的痛苦經驗不是真的。」

金州勇士總教練克爾（Steve Kerr）接受媒體訪問時，表達力挺之意。他告訴記者：「我才剛看到貼文。」「字字鏗鏘有力，我對林書豪的發文表示讚賞，並對他關於亞裔美國人社群遭歧視的心理感同身受。」

林書豪2010年加入金州勇士，展開NBA職籃生涯，之後轉往紐約尼克發展，在2011-12球季期間，掀起一陣「林來瘋」（Linsanity）現象。

林書豪也曾效力休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹，2019效力加拿大暴龍期間，林書豪成為首位隨隊拿下NBA總冠軍的亞裔球員。