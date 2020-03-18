NBA／川普再稱中國肺炎 林書豪怒嗆種族歧視

上周才嚴厲指責美國官員稱新冠肺炎是「中國肺炎」是種族歧視，「哈佛小子」林書豪今天又發出多條推特，除指美國總統川普（Donald Trump）再用「中國肺炎」是增加種族歧視，另外爆氣回覆使用「武漢肺炎」的回應，喊說：「好好使用新冠肺炎或COVID-19很難嗎？」

林書豪上周在推特發文指責美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）使用「中國肺炎」，之後也在個人Instagram譴責因新冠肺炎造成的種族歧視情形。

昨天川普推特上也使用「中國肺炎」，讓林書豪生氣回應，「希望你能大力支持由於對病毒管理不當而受苦難的脆弱人們，包括那些被你種族歧視影響的人們。」

回應完川普，林書豪又發出三條推特，他說自己也不想再聽到像是德國麻疹、西班牙流感等稱呼，「因為我知道亞裔美國人每天受到怎樣的威脅和人身攻擊。」他表示，不想浪費言語來討論這些疾病的命名，只知道這些微妙的反華訊息，會帶給亞洲人更多仇恨。

林書豪也提到，現在共同敵人是病毒，呼籲大家要勤洗手、保持和人群的距離、認真看待疫情，並相信「信念」、「希望」和「愛」依然存在。

不過看到有回文回覆「主流媒體在川普之前就使用武漢病毒」，林書豪再度爆氣回應，「你能誠實告訴我，他述說的病毒特徵是零反華情緒嗎？你能誠實告訴我，亞洲人在現在的美國沒有受到不公平的人身攻擊嗎？使用新冠病毒或是COVID-19很難嗎？」他最後下了註解，認為在病毒危機中，大家卻仍在玩名為「指責」的遊戲。