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NBA／尼克鐵粉報到 名導演撒百萬收紀念品

2019-10-03 09:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國名導演史派克·李（Spike Lee）是眾所皆知的尼克隊「鐵粉」，除了到場觀賽，最近他還大手筆買下最愛球隊的13項紀念品，光是其中兩項就超過10萬美金（約台幣309萬元）。

專門做運動收藏品拍賣的「SCP Auctions」，上周舉行一場拍賣會，尼克前教頭霍爾茲曼（Red Holzman）家屬共售出35項商品，金額達31萬9341美金（約新台幣9896萬元），其中史派克·李貢獻良多。

2015年獲得奧斯卡終身成就獎的名導，收購了1970年NBA總冠軍賽第7戰的籃網，另外也買下同季霍爾茲曼的年度最佳教練獎座；冠軍籃網就花了他6萬9164美金，最佳教練獎座則是付出3萬1517美金。

史派克李在「SCP Auctions」聲明中提到，在13歲時親眼在麥迪遜廣場花園見證1970年總冠軍賽封王賽，「那是我永遠不會忘記的回憶，瑞德（Willis Reed）回來了，全場都瘋了，那真是尼克隊史上非常特別的時刻。」

霍爾茲曼當年的冠軍戒，最後由一名不知名競標者以10萬7482美金（約新台幣330萬元）標下。

霍爾茲曼已於1998年過世，他的女兒佩佩利安（Gail Papelian）將許多具有紀念價值的物品在家擺飾，不過她的丈夫查理上月決定將這些物品拍賣，讓球迷有機會得到尼克隊史紀念品，最終共售出35件遺物。

尼克籃網NBA
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