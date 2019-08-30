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環境現實離開NBA 也無法抺滅林書豪超凡地位

2019-08-30 07:00Dennis

林書豪「終於」離開NBA了，也許用「終於」兩字會敲碎不少球迷的心，可是整個NBA的大環境來看，正當這位曾叱吒NBA一時的「台灣之光」、「華人驕傲」下定決心挑戰世界籃球最高殿堂時，大多人或許早已為他離開球場日子開始倒數計時，因過去從來沒有一個亞洲後衛能夠在NBA能有任何作為。但在接下來的9年寒暑，林書豪不僅是狠狠打臉了所有不看好他的人，而且在此期間「林來瘋」旋風更是令所有NBA球團總管無地自容。

2012年效命尼克的林書豪，打造出「林來瘋」傳奇，是狠狠打臉了所有不看好他的人，...
2012年效命尼克的林書豪，打造出「林來瘋」傳奇，是狠狠打臉了所有不看好他的人，為他開啟燦爛的NBA生涯。 路透
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旅居海外的華人，對於林書豪處境都能夠感同身受，遠赴他鄉討生活並非如電視與電影情節般易如反掌，也並非每個人都可以衣錦還鄉。想要出人頭地，除了自身實力與努力外，自身運氣與個人能否被大環境所接受則是十分重要因素。林書豪雖是土身土長的美國人，但身為移民第二代，想要用自身實力突破在北美深耕已久對於華人與亞裔的刻板印象，可說是不可能任務。從小接受美國教育，與當地人說著同一種語言，習慣同樣生活方式和接受相同信仰，林書豪可能從未想過，要以自身最愛的籃球做為職業其難度是有多麼的高，且所遭受的打擊與障礙會是如此的排山倒海。

雖林書豪身邊的教練與隊友，都對於他的籃球實力給予他極高評價，可是從一開始所有他的球探報告都不利於他，到全美沒有一級大學籃球隊願意網羅他，再到NBA選秀會名落孫山，與「林來瘋」期間接受對手與球評的鄙視和毒舌，甚至到了「林來瘋」之後仍舊有許多球團不願承認他的實力，這種種不合理且不公平的現實，看在林書豪的眼裡都轉化成是一場場上帝給予他的試煉，且他從未把矛頭只向他人。

如今NBA沒有一支球隊願意網羅林書豪其實並令人不意外，因為在許多人的眼中，他早該去大陸打球，NBA已經耽誤了林書豪大筆在CBA掏金的機會。不少亞裔朋友認為林書豪是被媒體捧出來且高估的球員，甚至表示「林來瘋」是NBA為了討好大陸市場所作出的特別企劃，但不可否認，林書豪為全球華人，甚至亞裔民眾所開創的美好年代與視野，可以比擬上個世紀40年代羅賓森(Jackie Robinson)。

在過去種族偏見嚴重的大聯盟中，羅賓森不願向命運與現實低頭並用身手來向世人證明膚色並非評斷實力的主要因素，然而現代林書豪所成長的社會環境，雖沒有像羅賓森當年般的惡劣，但他在NBA與美國社會中所遭遇的逆境，可不下於過去的羅賓森。

林書豪在暴龍隊贏得NBA總冠軍，這是他難以抺滅的成就。 報系資料照
林書豪在暴龍隊贏得NBA總冠軍，這是他難以抺滅的成就。 報系資料照
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如今年紀已突破30大關的林書豪，飽受右膝的傷勢所苦，未來他在場上的貢獻度與身手能否如當年「林來瘋」般如入無人之境仍是個問號。可是林書豪為CBA所帶來的新視野、觀念與刺激都是其他洋將所無法相提並論。至於林書豪未來能否再次回歸到NBA，如今看似機會渺茫，不過，林書豪的勵志故事著實的為廣大海外遊子所帶來光明正能量，才是林書豪真正的價值，也為他未來在華人籃壇中訂下超凡的歷史定位。

亞裔北京移民

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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