林書豪NBA生涯自評C 7年前就知會轉戰CBA

2019-08-29 15:58 世界日報 中國新聞組



「7年前就知道 最終會到CBA來打球」林書豪接受央視專訪，袒露“林瘋狂”背後的恐懼。 聯合報系資料照 分享 facebook

林書豪27日宣布加盟CBA首鋼，離開打拚九年的NBA，央視立即推出專訪。在節目中林書豪講述他在多支NBA球隊之間輾轉的心路歷程，更透露7年前就知道自己會到CBA打球。

節目中，林書豪指記憶最深刻的比賽是在尼克隊時，因為颳起「林來瘋」旋風，一場在紐約主場和湖人的比賽，「小飛俠」布萊恩特受訪表示不認識「林來瘋」。林書豪聽到這番話，腦子就想「這場比賽，我拿到球，就要投籃。」最終林書豪拿到了職業生涯新高的38分4籃板7助攻，也讓布萊恩特記住了他的名字。

錢江晚報報導，節目中，林書豪回憶起在「林來瘋」時期，第一場對網隊的比賽結束之後，他的內心還是充滿了恐懼，那種恐懼是在「林來瘋」爆發之前，林書豪以為自己要沒球打了的焦慮心態還在延續。

在「林來瘋」之後，林書豪會在火箭、湖人、黃蜂、網隊、老鷹、暴龍球隊間「顛沛流離」。據報導，林書豪覺得自己在NBA的九年，過得很難，80%、90%的時間比較低潮，即使有「林來瘋」那麼一段輝煌，他依然給自己NBA的表現打了個低分C。

報導指出，林書豪回憶在NBA的這幾年，無論狀態如何，一直都沒有放棄追逐他的籃球夢。「可能我不會像柯瑞（Stephen Curry），或者韋斯布魯克（Russell Westbrook）那樣成為明星，但是我知道我的能力，不應該只是一個板凳球員，只是球隊裡第12位到第15位的球員，應該是球隊前三的控衛。」

不過，當林書豪在網隊找到了自己想要的位置卻被傷病耽誤了。除了傷病的痛苦，林書豪的內心更加痛苦，「最難過的就是夢想破滅，當時心都碎了。」

到中國打CBA也是林書豪追逐夢想的延續，林書豪說他其實在7年前就知道自己最終會來到CBA打球，而現在終於變成了現實。

通過這幾年和籃球界的交流，林書豪已經很了解CBA，知道不能小看這個聯賽。面對全新的聯賽環境，林書豪也立下豪言：「不管去哪個聯賽，我最大的挑戰是我自己。」畢竟，現在的他，還在不斷努力，想成為他自己期待的球員。