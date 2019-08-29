林書豪挑戰CBA 壓力恐怕大到不行

林書豪決定前進CBA，加入北京首鋼，這個改變對他來說，其實並不容易。除了被迫中斷NBA生涯的心理衝擊之外，林書豪也即將進入一個全新的環境和更吃重的角色設定。一切都需要重新調整，而且在萬眾期待的壓力之下，沒人能保證林書豪在中國職業籃壇能夠打出應有的表現及身價。他也許可以打得更令人驚奇，也可能適應不良。

上季季後賽，林書豪在暴龍坐足了板凳，在季後的自由球員市場也乏人問津，而今拿著高薪加入北京首鋼，光是他以往的人氣及名氣光環，就足以讓他一躍成為球隊中最受關注的球員，若是到時個人數據或是球隊戰績拿不出應有的成績，林書豪都將承受最龐大的直接壓力。

林書豪(左)頂著NBA總冠軍隊球員的光環來打CBA，勢必成為場上的焦點與其他球星較量的對象。 美聯社資料照片 分享 facebook

乍聽之下，打過NBA的林書豪在CBA出賽似乎是降了一級，這樣的認知將會讓他的新球季更為艱鉅。如果眾人普遍認為他能夠輕鬆主宰CBA賽場，一旦他沒做到，那麼批評和質疑的聲浪將會鋪天蓋地而來。

從這個角度來看，林書豪打CBA要比繼續在NBA打球來得更有難度，除了眾人對他的期待更高之外，CBA的競爭強度也不低，他所要面對的變動也更多。過去九季林書豪雖然換過了八支球隊，轉隊對他來說並不陌生，但今年的情況並不再只是單純的轉隊而已。CBA有著不同的生態，從場上的規則到場外的生活，一切都和他習慣的NBA不一樣。在進入了新聯盟之後，他必須在短時間之內完成轉換，並融入新聯盟及新球隊既有的體系和文化，對林書豪來說，今年這個新球季的挑戰性更大。

此外，林書豪被預期是北京首鋼的看板球星，被賦予領導球隊的責任。而從林書豪過去在球隊中的角色歷程來看，他一直沒有太多機會證明自己的領導力。平心而論，只有在籃網的第一年，林書豪的角色是從季前訓練營就開始就被當作球隊的領導核心，並且在開季後仍持續以此一模式運作，其他八季都並非如此。

在尼克時期，林書豪是在球季中才加入球隊，也只先發打了25場比賽，後來無論是去火箭或是湖人，即使一開始被球隊設定為第一主控，但開打之後都不曾真正地像在紐約時那樣在場上領銜作戰。2012年在火箭準備展開新時代，結果球隊在開季前最後一刻搶下了哈登，教練團原本從夏天一路以來的設定及重點全變了，男主角也立刻換人做；而2014年林書豪在湖人更遇上了失去章法的總教練史考特，打了20場先發之後就被降為替補。

林書豪離開洛杉磯之後，以替補身份在黃蜂交出搶眼的表現，也讓他在重建的籃網一度取得主控的位置。只可惜第一季就兩度因傷不能上場，只先發了33場比賽，到了第二季更是一開季就受重傷而報銷。換句話說，林書豪從來沒有以第一主控的身份健康打滿一整季。今年他想要在北京首鋼扛起領導球星的位置，一切也並不如外界想像的那麼容易，除了保持健康之外，他要克服的問題還很多。

林書豪只有在尼克「林來瘋」時期的少數幾場比賽，能像主力控衛一樣自由發揮，在其他球隊時總是會受球星隊友的限制而綁手綁腳，真正掌控全局的經驗實在不多。 歐新社資料照片 分享 facebook

首先是身段。過往許多擁有NBA資歷的大咖球員，來到CBA 之後因為姿態過高而無法融入球隊，最終打不出身價而黯然離開，甚至鬧出法律糾紛的情況時有所聞。做為一個全球知名的籃球員，有著九年NBA資歷及冠軍戒，林書豪頂著高薪來到CBA成為外援之後，該如何放下身段，和教練團及隊友打成一片，同時又要能做好領導者的角色，將會是他成功的關鍵。從過往的經驗來說，這一點對林書豪來說應該不是太大的問題，而在滿31歲之後，他的心態也會更成熟。

其次是習慣。林書豪來到中國之後，從場上的賽程、規則及文化，到場外的生活、飲食及作息，對於從小在美國長大的他來說，都是得要去習慣的新改變。更重要的是，面對陌生的教練、隊友及生態，林書豪能不能用他習慣的打法為球隊做出貢獻，也是一大挑戰。一般認為林書豪的打法並不像一般的外援洋將那樣，極端重視個人的單打及得分能力，他反而是更注重團隊的平均發揮及合作。林書豪這樣的打法習慣，到了CBA能不能吃得開是一個問題，而當球隊確實需要他跳出來接管比賽時，他是否能拿出足夠的得分能量又是另一個問題。林書豪能否調整他的習慣，展現出更高的靈活性及彈性，對他來說將會是比賽時的調整重點。

最後是對外的態度。究竟來到CBA是過水的暫時棲身，還是重新開始的長久計畫，這一點林書豪和其經紀團隊得要在應對之間拿捏清楚分寸。即使外界必然會將林書豪在北京首鋼的表現，當成是他向NBA球隊展示個人能力的跳板，林書豪自己仍舊應該對加盟的球隊及其球迷有一定的尊重。在簽約之後，接下來面對媒體提問時，該如何表述自己對NBA的期望及態度將會是一門學問。無論是他打球的動機，接下來的動向，或是長遠的生涯規劃，他對外的說法都會被媒體放大檢視，也因此會影響球迷對他的觀感，必須小心以對。

這一季，林書豪一定會被北京球迷拿來和馬布瑞比較。當年的馬布瑞剛從紐約來到北京時，在外界認為他只是來中國淘金，大牌的個性會讓他在CBA適應不良的情況下，馬布瑞卻放下了身段，改變了習慣，用令人意外的態度在中國打出了新的個人高度。像是他一報到就放棄了球團為他準備的個人飯店等特殊待遇，選擇和隊友們打成一片；他也曾在個人的自傳電影曝光了當年他和尼克決裂的真相，讓人重新認識這位「紐約之子」的內心世界。他在CBA獲得成功之後，也沒有因此回去NBA打球，而是選擇留下來。有了這個高標準的例子在前，林書豪必須拿出更好的表現，才能回應球迷的期待。

前NBA球星馬布瑞轉戰CBA後表現相當優異，林書豪將面臨同樣高標準的檢驗。 歐新社資料照片 分享 facebook

無論林書豪最終會不會回到NBA，馬布瑞的經歷都提供了一個成功的發展模式。接下來林書豪該做的，就是在新球季開打前做好調整來面對這些全新的挑戰，從心態的調整，體能的訓練，到生態的掌握，這些準備的功夫，難度都不亞於在NBA球隊展開新球季，他的調整成果，也都將會是影響他在CBA表現的重要關鍵。