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北京首鋼看重豪商機 台灣球迷受限法規等轉播

2019-08-28 18:50台灣醒報 台北報導

由於CBA在台轉播仍是未定之天，要看到豪小子打球的身影需後續追蹤。 聯合報系資料...
由於CBA在台轉播仍是未定之天，要看到豪小子打球的身影需後續追蹤。 聯合報系資料照 記者曾原信／攝影
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針對華裔球星林書豪最終決定簽約中國CBA聯賽強隊北京首鋼，消息激起中、台球迷無數關注，對中國球迷（尤其是北京球迷）而言，林書豪的進駐不只是提升球場上實力，他背後代表的華人商機，讓首鋼男籃有望開創前NBA球星馬布瑞時代之後的新高峰；對台灣球迷則是些許失落，由於CBA在台轉播仍是未定之天，要看到豪小子打球的身影需後續追蹤。

北京首鋼要振作

隨著北京首鋼男籃與豪小子於27日晚間公佈，據中國媒體報導，林書豪至少獲得稅後300萬美金的年薪，並以外援身份登錄，這也是CBA史上本土與外援球員最高薪，過往最高薪是9年資歷、前湖人強將「舞王」史蒂文森，當時他領到400萬美元年薪，但稅後扣完並不會比豪小子這份還高價。

林書豪簽約北京首鋼男籃，應該會披上7號球衣，以外援身份出戰CBA。 截圖自林書豪...
林書豪簽約北京首鋼男籃，應該會披上7號球衣，以外援身份出戰CBA。 截圖自林書豪IG
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對於這筆簽約，北京首鋼球迷肯定很期待豪小子在CBA的登場，雖然價碼刷新紀錄，但北京首鋼其實並不缺這點錢，從他們後續續約五棵松的動作來看，豪小子的加盟就是首鋼想振作的信號。

轉播CBA受限法規

把五棵松球場當成主場的租金與護場費都不便宜，北京首鋼也不是前NBA大咖馬布瑞還在陣中的時代，早非四年三冠的絕對強權，所以原本傳出北京首鋼要「搬家」，選擇便宜的場館，但這次乘著林書豪有意投入CBA，他們決定一口氣拿下豪小子和續約五棵松，認為豪小子所帶來的商業價值和球場價值一定能讓他們花的大錢回本，此舉更讓球迷振奮：北京首鋼要王者歸來！

但對台灣球迷來說就不是這麼令人振奮，由於台灣對中國節目的轉播權牽涉到廣電法法規，包含要先送審節目、更不能在畫面出現簡體字，這些法規都讓轉播單位頭痛不已，前例就是16/17賽季為了轉播林志傑球賽的Eleven Sports，當時為了轉播球賽，得先處理字幕問題，再用整支轉播團隊重新轉播。不過，依照林書豪的球迷聲勢與商業價值，應會有電視台會願意花費工夫進行轉播。

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林書豪NBA林志傑

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