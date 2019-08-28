哈佛華裔打進NBA 林書豪逆境飛翔9年已算成功

2019-08-28 12:28 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 廖廷儀 ／特稿



林書豪NBA生涯9年，經歷過許多不同時期。 圖／林書豪IG、美聯社 分享 facebook

很難想像，九年就這樣過去了。林書豪的NBA生涯，「暫時 」走到了盡頭。

早在林書豪就讀哈佛大學期間，世界日報就開始追蹤他；老實說，當時的採訪報導，只是單純因為他是個少見努力在美國大學拚戰的華裔球員，根本沒想過有一天他會進NBA，即使後來真的跟勇士隊簽約了，也沒有想到會有那瘋狂的一切。

還記得2010年11月10日，林書豪隨著勇士隊首次造訪紐約尼克隊主場麥迪遜廣場花園；在擁擠的客隊休息室裡，相較於其他大牌隊友，他靜靜地坐在角落，沒有其他美國媒體理會，只有幾家華文媒體輪流問了幾個簡短問題，他的臉上看不到信心。

還記得2012年1月，他剛加入尼克隊不久，依然沒有任何上場機會；我到了遠在白原市（White Plains）的尼克隊訓練中心，在一次團隊戰術演練告一段落後，其他球員都已離開，林書豪依舊在場上投籃。

我看著他孤獨的身影，忍不住向他說了聲：「祝你好運」。

林書豪回頭微笑：「謝謝，我很需要。」

接下來，就是「林來瘋」(Linsanity)了。

林書豪的NBA生涯，「暫時 」走到了盡頭，但這9年對他的籃球生涯來說已算成功。 截圖自林書豪IG 分享 facebook

對於曾近距離採訪的記者來說，那也是段不可思議的回憶；從在擠爆的休息室裡想辦法錄音採訪，到爆滿的媒體室裡沒有座位、只能坐在地上發稿；還有那年的明星賽期間，林書豪被NBA安排參加多項公益活動、還得跟著他一起深入奧蘭多貧民區的經驗，此生難忘。

接下來他在NBA的起伏與失意，大家也都看到了。或許有人認為他不行了，或許有人會認為他只是去次級聯賽撈錢。然而，這就叫做失敗嗎？

根據統計數字，一般後衛在NBA平均的生涯長度為4.5年，而林書豪以一個不應該在NBA出現的亞裔球員身份，以一個在選秀會落選的球員身份，不但打進NBA，還整整待了九年，賺進累積超過6500萬美元薪資，如果這不是成功，什麼才是？

確實，目前沒有NBA球隊要他，但這並不是什麼新鮮事，從沒有一級大學男籃學校願意提供獎學金、到選秀會沒有隊選，林書豪已經面對太多的逆境，而他一次又一次的找到出口。

祝福他。