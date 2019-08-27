林書豪加盟北京首鋼 吳永盛期待對決

2019-08-27 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



吳永盛(中)與林書豪(右)合影。 擷圖自Popo Chung推特 分享 facebook 上月CBA選秀會，旅美籃球小將吳永盛才和受邀出席選秀會的「哈佛小子」開心合影，不料新球季兩人就成對手，林書豪今天確定從NBA轉戰CBA，將以北京首鋼外援身分征戰CBA。

選秀首輪獲上海隊青睞的吳永盛提到，先前就有聽聞林書豪可能往CBA發展，甚至可能落腳上海，如今確定加盟北京成對手，很期待交手時刻來臨，「希望在場上有機會可以跟他對位到，讓我更期待CBA球季的到來了！」

吳永盛7年前成為台灣首位國中畢業赴美的籃球員，飛往美國前就曾在林書豪返台記者會「相見歡」，美國就學期間數次到NBA比賽為林書豪打氣，今年夏天投入CBA選秀也獲得林書豪祝福；上月他在「哈佛小子」見證下成為上海隊一員，新賽季更成對手，11月8日就有機會挑戰偶像。

CBA共有20支隊伍，分為4組，和北京首鋼同屬第4組的是深圳、上海、龍獅和北控，同組將打4循環，不同組進行雙循環；除周儀翔和林書豪當隊友，吳永盛所屬的上海、陳盈駿效力的廣州龍獅都和北京首鋼同組，且位置同屬後衛，新球季將和擁有NBA總冠軍資歷的「哈佛小子」實戰切磋。

北京首鋼首戰將於11月3日出戰天津隊，首場主場賽程則是11月6日在凱迪拉克中心迎接山東隊，8日就要在主場碰上海；北京首鋼和龍獅的首場對決則安排在12月3日，由龍獅作東。

根據CBA賽制，例行賽有46輪，同組隊伍將打4循環，不同組進行雙循環；11月1日賽季開打，共46輪的例行賽明年3月12日結束，季後賽3月15日登場，4月26日展開總決賽。